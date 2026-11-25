Σύννεφα έχουν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από τον αρραβώνα της Αρίνα Σαμπαλένκα και του Γιώργου Φραγκούλη; Λίγους μήνες μετά την παραμυθένια πρόταση γάμου του ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία, η κορυφαία τενίστρια εμφανίστηκε χωρίς το εντυπωσιακό μονόπετρό της, με τις φήμες περί χωρισμού να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η απουσία του πολύτιμου κοσμήματος έγινε αντιληπτή όταν η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε στις εξέδρες του αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ. Όταν η κάμερα στράφηκε προς το μέρος της, εκείνη χαμογέλασε και χαιρέτησε, με τους πιο παρατηρητικούς να εντοπίζουν μια σημαντική λεπτομέρεια: το μονόπετρο έλειπε από το χέρι της. Μάλιστα, δεν ήταν η μοναδική εμφάνισή της χωρίς το δαχτυλίδι, καθώς το ίδιο συνέβη και σε εκδήλωση του YouTube στο Λος Άντζελες.

Tennis star Aryna Sabalenka is in the building for Jazz/Lakers in LA 🎾 https://t.co/WLVb4la45z — NBA (@NBA) November 19, 2026

Δεν το αποχωριζόταν ούτε στο γήπεδο

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Αρίνα Σαμπαλένκα μέχρι πρότινος δεν αποχωριζόταν το εντυπωσιακό μονόπετρο των 12 καρατίων ούτε όταν έπαιζε τένις, φορώντας το ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων της. Η ξαφνική απουσία του, λοιπόν, ήταν αρκετή για να ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων γύρω από την προσωπική ζωή της αθλήτριας και το μέλλον του αρραβώνα της.

circulando galera https://t.co/w7Jkubk6TL — dani (@danispmtt) November 20, 2026

Η αντίδραση του Φραγκούλη και το σχόλιο που εξαφανίστηκε

Την ίδια στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση του Γιώργου Φραγκούλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, ο επιχειρηματίας σχολίασε κάτω από σχετική ανάρτηση του California Post, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της αγαπημένης του στην οποία εκείνη φορούσε το μονόπετρό της. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχόλιο φέρεται να διαγράφηκε στη συνέχεια, δίνοντας νέα τροφή στα σενάρια περί κρίσης. Από την πλευρά της, η Σαμπαλένκα συμπεριέλαβε σε πρόσφατη ανάρτησή της και μια κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της μέσα σε αυτοκίνητο. Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Φραγκούλης έκανε πρόταση γάμου στην Αρίνα Σαμπαλένκα τον περασμένο Μάρτιο, χαρίζοντάς της ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι η αξία του οποίου εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.