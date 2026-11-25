Μια αυθόρμητη ερώτηση της Αλεξάνδρας Παντελάκη στην Κατερίνα Καραβάτου ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μια στιγμιαία αμηχανία στον αέρα του «Στούντιο 4». Η ηθοποιός δεν γνώριζε ότι η παρουσιάστρια έχει πάρει διαζύγιο από τον Κρατερό Κατσούλη εδώ και πέντε χρόνια και το κατάλαβε όταν εκείνη αναγκάστηκε να τη διορθώσει.

Όλα ξεκίνησαν από την προσωπική εξομολόγηση της Αλεξάνδρας Παντελάκη για τον σύζυγό της, Τάκη Τζίφα, τον οποίο γνώρισε στα 48 της χρόνια. Η ηθοποιός είχε μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον αμοιβαίο έρωτα που βρήκε, αλλά και για την απόλυτη εμπιστοσύνη που ένιωσε από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους.

Η ιστορία της κέντρισε το ενδιαφέρον της οικοδέσποινας της εκπομπής, η οποία δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να ζήσει κάτι αντίστοιχο στην προσωπική της ζωή.

«Εξηγήστε μου γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα κάτι τέτοιο», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Η απάντηση που ακολούθησε, ωστόσο, ήταν εντελώς απρόσμενη.

«Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια»

Η Αλεξάνδρα Παντελάκη, θεωρώντας ότι η παρουσιάστρια εξακολουθεί να είναι παντρεμένη, τη ρώτησε ευθέως: «Εσείς είσαστε παντρεμένη».

Η Κατερίνα Καραβάτου έσπευσε να διευκρινίσει την οικογενειακή της κατάσταση, απαντώντας: «Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια».

Η ηθοποιός συνέχισε τη συζήτηση αποκαλύπτοντας ότι γνώριζε τη μητέρα του Κρατερού Κατσούλη και μάλιστα διατηρούσαν πολύ καλή φιλική σχέση.