Μια ιδιαίτερη στιγμή είχε η συμμετοχή της Ειρήνης Μητσιμπόνα στο τηλεπαιχνίδι «Deal», καθώς η παρουσία της έφερε στο προσκήνιο τη μνήμη του πατέρα της, Γιώργου Μητσιμπόνα. Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα, μόλις στα 34 του χρόνια.

Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γιώργος Θαναηλάκης, αναγνώρισε αμέσως το επώνυμο της παίκτριας και δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στον αείμνηστο πατέρα της, ο οποίος παραμένει μια ξεχωριστή μορφή για τους φίλους της Λάρισας.

«Κυρία Μητσιμπόνα. Τα έχουμε πει, του γνωστού Μητσιμπόνα, που δεν είναι πια μαζί μας, τον χάσαμε νωρίς», της είπε όταν εκείνη επέλεξε το κουτί της.

Η Ειρήνη Μητσιμπόνα απάντησε με λόγια που φανέρωσαν πόσο έντονα αισθάνεται ακόμη την παρουσία του πατέρα της, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατό του.

«Μου δίνει ενέργεια απ’ όπου κι αν είναι κάθε μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια στιγμή που έδωσε διαφορετικό συναισθηματικό τόνο στη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι.

Ο Γιώργος Μητσιμπόνας υπήρξε μία από τις σημαντικές φυσιογνωμίες της μεγάλης ΑΕΛ, ενώ αγωνίστηκε επίσης στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Ο πρόωρος χαμός του είχε συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.