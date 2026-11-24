Σχεδόν έξι δεκαετίες οικογενειακών αναμνήσεων χάθηκαν μέσα στις φλόγες για τον Τάσο Χαλκιά και την οικογένειά του, όταν το περασμένο καλοκαίρι η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό κατέστρεψε το αγαπημένο τους σπίτι.

Η αδελφή του γνωστού ηθοποιού, Λιάνα Χαλκιά, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κύπρο, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» του Sigma TV και μίλησε για τη μεγάλη απώλεια που βίωσε η οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο σπίτι δεν αποτελούσε απλώς μια εξοχική κατοικία, αλλά έναν τόπο συνάντησης διαφορετικών γενεών, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα παιδικά τους χρόνια και τις σημαντικότερες οικογενειακές τους στιγμές. «Εκείνο το σπίτι το αγόρασε ο μπαμπάς μου όταν εγώ ήμουν έντεκα χρονών, πριν έρθει το 1967, πριν έρθει η χούντα. Και ήταν ο χώρος που πηγαίναμε η οικογένεια, αλλά όχι μόνο η δική μας οικογένεια», ανέφερε αρχικά.

Η Λιάνα Χαλκιά αναφέρθηκε στη συνέχεια στις ρίζες της οικογένειάς της, ανακαλώντας στη μνήμη της καλοκαίρια, γιορτές και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. «Η οικογένεια της μαμάς μου είναι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και η οικογένεια του μπαμπά μου είναι από τη Ζαγορά του Πηλίου. Ήταν ένας τόπος συγκέντρωσης της οικογένειας. Καλοκαίρια, φίλοι, μεγαλώσαμε, ο καθένας τους φίλους του, μετά τα παιδιά μας, τα γενέθλιά τους, η μαμά μου, η γιαγιά μου, η θεία μου, ζωές ανθρώπων αγαπημένων, παππούδες. Τι να σας πω;», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Μέσα από τα λόγια της έγινε αντιληπτό πως η καταστροφή του σπιτιού δεν ήταν απλώς μια υλική απώλεια, αλλά το οδυνηρό αντίο σε έναν χώρο που κουβαλούσε την ιστορία μιας ολόκληρης οικογένειας.