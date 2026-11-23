Έντονο παρασκήνιο και σοβαρές διαφωνίες φαίνεται πως επικρατούν πίσω από τις κάμερες, με τη συνεργασία του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου να περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις μέσα από την εκπομπή «Happy Day», περιγράφοντας ένα εκρηκτικό περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, η ένταση ανάμεσά τους κορυφώθηκε με έναν ιδιαίτερα άγριο καβγά, ο οποίος φέρεται να εκτυλίχθηκε παρουσία καλεσμένου. Μάλιστα, οι πληροφορίες της κάνουν λόγο για βαριές εκφράσεις, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και βρισιές. «Αυτό που συνέβη, από περιγραφές που έχω ακούσει, δεν έχει προηγούμενο. Τα λόγια που εκστομίστηκαν, επίσης και οι χαρακτηρισμοί, οι βρισιές, από τη μία πλευρά κυρίως… Εγώ που δεν σοκάρομαι εύκολα, σοκαρίστηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου. Η ίδια υπογράμμισε πως, παρά το γεγονός ότι οι διαφωνίες ανάμεσα σε τηλεοπτικούς συνεργάτες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα συνηθισμένα όρια.

«Όσο κι αν θέλουν να εξηγήσουν οι άνθρωποι του σταθμού ότι αυτά συμβαίνουν, δεν έχει προηγούμενο. Δύο άνθρωποι που δεν έχουν χημεία επίσης έχει ξανασυμβεί. Εδώ βλέπουμε δύο ανθρώπους που δεν ταιριάζουν και δεν μπορούν να συνεργαστούν», πρόσθεσε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες σχετικά με τη στάση της διοίκησης του τηλεοπτικού σταθμού, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να έχει αποφασίσει τη διατήρηση της υπάρχουσας συνεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν. «Το ρεπορτάζ λέει ότι το κανάλι στηρίζει την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Εδώ έχουμε μια συνεργασία που είναι δύσκολες και οι δύο πλευρές. Έχουμε έναν Νίκο Στραβελάκη που είναι 32 χρόνια στην δουλειά, ένα τεράστιο κεφάλαιο», σημείωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, ο Νίκος Στραβελάκης φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία του να μη συνεχιστεί η συγκεκριμένη επαγγελματική συνύπαρξη. «Η απόφαση της διοίκησης είναι ότι θα παραμείνουν έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο ακούστηκαν πολύ βαριά λόγια και ο Νίκος Στραβελάκης δεν επιθυμεί να συνεχίσει την συνεργασία», αποκάλυψε. Το τηλεοπτικό παρασκήνιο γύρω από τους δύο δημοσιογράφους παραμένει έντονο, με το ερώτημα πλέον να είναι πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία τους τους επόμενους μήνες, εφόσον οι πληροφορίες για το τεταμένο κλίμα επιβεβαιωθούν.