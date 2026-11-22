Αλλαγές στη δημιουργική ομάδα της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» του MEGA φέρνει ο αιφνίδιος θάνατος του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συνεργάτες του.

Το κανάλι τίμησε τη μνήμη του στο τέλος του πρώτου επεισοδίου της κωμικής σειράς, προβάλλοντας ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Παράλληλα, η παραγωγή χρειάστηκε να διακόψει τα γυρίσματα για περίπου δέκα ημέρες, προκειμένου να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη εξέλιξη.

Η απουσία του σκηνοθέτη επηρέασε και τον προγραμματισμό προβολής της σειράς. Καθώς δεν υπήρχε μεγάλο απόθεμα ολοκληρωμένων επεισοδίων, αποφασίστηκε η προσωρινή αλλαγή στη συχνότητα μετάδοσης, από δύο φορές την εβδομάδα σε μία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, τη σκηνοθεσία της σειράς αναλαμβάνει πλέον ο Βασίλης Θωμόπουλος, ένας δημιουργός με σημαντική παρουσία στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία. Στο ενεργητικό του βρίσκονται σειρές όπως το «50-50» και η «Πολυκατοικία».

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει ξανά, με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους συντελεστές να επιστρέφουν σταδιακά στους ρυθμούς της παραγωγής.