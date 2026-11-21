Μια χιουμοριστική ανταλλαγή ατάκων είχαν η Μαρία Αντωνά και ο Ζήσης Μούσιος το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Mega Non Stop». Αφορμή στάθηκε η συζήτηση για το κιτ επιβίωσης των 72 ωρών, με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να μαντέψει ποια αντικείμενα θα επέλεγαν να πάρουν μαζί τους οι συνεργάτες του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά, ο Ζήσης Μούσιος στράφηκε στον Βασίλη Τσεκούρα, εκτιμώντας ότι ακόμη και σε μια τέτοια περίσταση δεν θα αποχωριζόταν τα αγαπημένα του ρούχα. «Πουκάμισο θα πάρεις σίγουρα. Ε, βέβαια, ένα να το χεις. Σακάκι καβάτζα…» του είπε, πριν τον ρωτήσει τι τρόφιμα θα φρόντιζε να έχει μαζί του.

Η ατάκα για τα καλλυντικά και η απάντηση της Αντωνά

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στη Μαρία Αντωνά, θέλοντας να μάθει τι θα έβαζε εκείνη στο δικό της κιτ επιβίωσης. «Από ρούχα ή από τρόφιμα;» τον ρώτησε η ίδια, χωρίς να περιμένει το πείραγμα που θα ακολουθούσε.

«Εσύ από καλλυντικά. Θες άλλο ένα κιτ επιβίωσης από δίπλα» της απάντησε ο Ζήσης Μούσιος, αστειευόμενος με την περιποίηση και το μακιγιάζ της.

Η Μαρία Αντωνά, ωστόσο, έσπευσε να τον διαψεύσει, αποκαλύπτοντας ότι στην καθημερινότητά της προτιμά να κυκλοφορεί σχεδόν άβαφη. «Μπα, όχι. Στην προσωπική μου ζωή δεν βάφομαι σχεδόν ποτέ».