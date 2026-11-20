Δεν κρύβουν τον έρωτά τους ο Απόστολος Λύτρας και η νέα του σύντροφος, Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, οι οποίοι συνεχίζουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιο του γνωστού ποινικολόγου από τη Δώρα Παπαδοπούλου.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε βραδινή έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, όπου διασκέδασε αγκαλιά, με τα τρυφερά στιγμιότυπα να τραβούν τα βλέμματα. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετοι και απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Απόστολου Λύτρα από τη Δώρα Παπαδοπούλου, με την οποία είχε παντρευτεί τον Ιούλιο του 2025. Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη ασχολείται με το μόντελινγκ, έχει συμμετάσχει σε καλλιστεία και είχε εμφανιστεί στο τηλεπαιχνίδι «Deal», όπου κέρδισε 15.000 ευρώ.

Σε προηγούμενη βραδινή τους έξοδο, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Χρήστος Πάζης, οι δυο τους είχαν απαθανατιστεί να ανταλλάσσουν φιλιά και τρυφερές ματιές, με την Ηλιάνα να χαϊδεύει το πρόσωπο του συντρόφου της. Μάλιστα, ο Απόστολος Λύτρας είχε βρεθεί και στο Athens Fashion Week, προκειμένου να στηρίξει την αγαπημένη του, η οποία συμμετείχε σε επίδειξη μόδας.

Η διαφορά ηλικίας των 22 ετών δεν φαίνεται να απασχολεί το ζευγάρι, με τον γνωστό δικηγόρο να δηλώνει πρόσφατα στην κάμερα του «Πρωινού»: «Δε με απασχολεί καθόλου. Δεν έχουμε σκεφτεί το κομμάτι της συγκατοίκησης, είμαστε μια χαρά, περνάμε ωραία, δεν ενοχλούμε κανέναν». Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Μαχρέμη δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, δηλώνοντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που τον γνώρισε. «Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος», είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές δηλώσεις της.

Την ίδια στιγμή, η Δώρα Παπαδοπούλου έχει ξεκαθαρίσει πως ο γάμος της με τον Απόστολο Λύτρα αποτελεί οριστικά παρελθόν. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου ανέφερε ότι ο χωρισμός ήταν δική της επιλογή και πως δεν επιθυμεί να διατηρεί οποιαδήποτε σχέση μαζί του. «Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος. Λοιπόν, αυτό ανήκει στο παρελθόν και θέλω να παραμείνει εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.