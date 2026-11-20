Μια λαμπερή βραδιά στο εντυπωσιακό σπίτι της στην Ακρόπολη διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου, γιορτάζοντας τα 50ά γενέθλιά της με αγαπημένα πρόσωπα και εκλεκτούς καλεσμένους.

Η καταξιωμένη φωτογράφος, που έχει ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη αισθητική της και την αγάπη της για τα ταξίδια, συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής και επέλεξε να γιορτάσει τη σημαντική αυτή επέτειο με ένα πάρτι στο σπίτι της, με φόντο την Ακρόπολη. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της, Μίλτος Καμπουρίδης, και τα τρία παιδιά τους, που αποτελούν, όπως έχει δηλώσει η ίδια, τη μεγαλύτερη περηφάνια της. Από τη γιορτή δεν έλειψαν και γνωστά πρόσωπα της κοσμικής και καλλιτεχνικής ζωής της Αθήνας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Μαριάννα Λάτση, η Βίκυ Καγιά, η Χριστίνα Πολίτη, ο Χρύσανθος Πανάς, η Σίλια Κριθαριώτη κ.ά. οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη γιορτή της φωτογράφου. Μάλιστα, μέσα από αναρτήσεις στα social media, οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, δίνοντας μια γεύση από το πάρτι και το σπίτι της εορτάζουσας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chrysanthos Panas (@chrysanthospanas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Politi (@cosmopoliti)

Λίγες ώρες πριν από τη γιορτή, η Μαρίνα Βερνίκου είχε προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, κάνοντας έναν απολογισμό της ζωής της. Η γνωστή φωτογράφος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις εμπειρίες, τους ανθρώπους και τις αναμνήσεις που τη συνόδευσαν όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικογένειά της. «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Για τα υπέροχα παιδικά μου χρόνια με τα ξαδέρφια μου, για τους γονείς μου, τους καλύτερους γονείς του κόσμου, για τους φίλους μου, τους ανθρώπους που συνάντησα, τα μέρη που ταξίδεψα, τις εμπειρίες που με γέμισαν και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα», έγραψε αρχικά. Στη συνέχεια, η Μαρίνα Βερνίκου αναφέρθηκε στα τρία παιδιά της, τα οποία χαρακτήρισε το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής της. «Αν όμως γυρίσω πίσω και σκεφτώ ποια ήταν τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου, η απάντηση είναι μία: τα χρόνια που μεγάλωνα τα παιδιά μου», εξομολογήθηκε. «Αυτά είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα, η μεγαλύτερή μου περηφάνια και η πιο αληθινή μορφή αγάπης που έχω γνωρίσει», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Vernicos (@marinavernicos)

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η φωτογράφος αποκάλυψε τη σημαντικότερη ευχή της για τη νέα δεκαετία της ζωής της. «Και αν κάτι εύχομαι σήμερα, είναι υγεία για όλους μας. Γιατί τελικά, αυτό είναι το πολυτιμότερο δώρο της ζωής», έγραψε.