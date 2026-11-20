Μια ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο Αναστάσιος Ράμμος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε με θερμά λόγια για τον συνάδελφό του, αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα και την ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση που περιέγραψε.

«Ο Γιώργος ήταν και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας ροκ σταρ! Με την έννοια ότι ήταν αυθεντικός και τον αγαπάει πάρα πολύς κόσμος. Τα τραγούδια του είναι εξαιρετικά και είναι στενάχωρο που δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, το λέω και το υποστηρίζω εγώ, ο Γιώργος θα μπορούσε να ήταν μαζί μας, αν είχε ζητήσει βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αναστάσιος Ράμμος.

Το σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη

Η τοποθέτηση του τραγουδιστή προκάλεσε και το σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη, η οποία στάθηκε στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένοι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια, επιλέγοντας να απομονωθούν.

«Κάποιοι άνθρωποι που επιλέγουν τη μοναξιά τους ή να χάνονται σε αυτό ή θεωρούν ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς, αλλά αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και ξέρεις, δεν έχει ακουστεί από πολύ κόσμο», σημείωσε η δημοσιογράφος.