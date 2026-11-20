Σε αποκαλύψεις για τον γάμο της με τον Ηλία Κρασσά προχώρησε η Βίκυ Καγιά, η οποία παραδέχτηκε δημόσια πως η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα.

Η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στην πρόσφατη κόντρα που προέκυψε με τον σχεδιαστή μόδας Βασίλειο Κωστέτσο.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει αντιμετωπίσει κρίσεις στον γάμο της, η Βίκυ Καγιά απάντησε χωρίς περιστροφές. «Με τον σύζυγό μου είμαστε παντρεμένοι 10 χρόνια και 13 είμαστε μαζί. Φυσικά και έχουμε περάσει κρίση. Όλα τα ζευγάρια περνάνε και πολλές διαφωνίες. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι φτάνεις κοντά στον χωρισμό, ούτε ότι δεν εκτιμάς και δεν αγαπάς τον άνθρωπό σου και στα καλά και στα κακά», εξομολογήθηκε. Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ποιο θεωρεί το σημαντικότερο στοιχείο για να διατηρείται ζωντανή μια μακροχρόνια σχέση, τονίζοντας: «Δε ξέρω το μαγικό συστατικό για να επιβιώνει μια σχέση και ένας γάμος. Ξέρω όμως ότι η επικοινωνία κάνει θαύματα».

Η απάντηση στον Βασίλειο Κωστέτσο

Η Βίκυ Καγιά τοποθετήθηκε και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Βασίλειου Κωστέτσου, ο οποίος είχε εκφράσει την ενόχλησή του για την ολόσωμη φόρμα που φόρεσε στο τρέιλερ των MAD, υποστηρίζοντας πως είχε δημιουργήσει παρόμοιο σχέδιο πριν από χρόνια. «Εγώ τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Βασίλειο πολλά χρόνια τώρα, δεν ξέρω γιατί να πει κάτι τέτοιο. Αυτή η φόρμα είναι για το τρέιλερ των MAD. Τη διάλεξε ο στυλίστας και είναι από τον οίκο Stella McCartney», ξεκαθάρισε. Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν αμφισβητεί τη δημιουργικότητα του σχεδιαστή, επιλέγοντας να μην ανεβάσει τους τόνους. «Δε μπορώ να κακιώσω στον Βασίλη, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Εγώ πάντα θα τον εκτιμώ. Δεν πειράζει που το είπε αυτό. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να πει κάτι κακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Βίκυ Καγιά θέλησε να ξεκαθαρίσει και την παλαιότερη ιστορία με τη Ναόμι Κάμπελ, διαψεύδοντας πως είχε κατηγορήσει ποτέ το διάσημο supermodel ότι της έκλεψε τα ρούχα.