Τη δική της θέση για την παρουσία της Πάολα στο «The Voice», στη θέση που κατείχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εξέφρασε η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια διαχειρίζεται την απώλειά του και τις εκκρεμότητες που έχουν μείνει πίσω, η ίδια μίλησε για τη νέα coach του μουσικού talent show, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι οι συζητήσεις τους παραμένουν προσωπική τους υπόθεση.

Η Μαρία Μαζωνάκη έχει αναλάβει τις τελευταίες ημέρες τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του αδελφού της από την κατοικία του στη Βούλα. Μέσα από τις δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε και στη συμπαράσταση που εξακολουθεί να δέχεται η οικογένεια από ανθρώπους που αγαπούσαν τον καλλιτέχνη.

«Θέλω ο κόσμος να θυμάται τον Γιώργο σαν Γιώργο. Όλοι ξέρουν τι ήταν ο Γιώργος. Μας μιλάνε για την αγάπη τους για τον Γιώργο μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει δύναμη κι εμάς», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο σημαντική είναι για τους οικείους του η αγάπη που εισπράττουν.

Τι είπε για την Πάολα και την αντικατάσταση στο The Voice

Η συζήτηση έφτασε και στην Πάολα, η οποία ανέλαβε τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στην κριτική επιτροπή του «The Voice». Η Μαρία Μαζωνάκη ρωτήθηκε για την επιλογή της τραγουδίστριας και δεν έκρυψε τη θετική της άποψη για την παρουσία της στο μουσικό talent show.

«Θεωρώ πως η Πάολα είναι μια άξια αντικαταστράτρια του Γιώργου στο The Voice. Τα όσα έχουμε πει με την Πάολα είναι μεταξύ μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.