Μια από τις πιο γλυκές στιγμές της προσωπικής της ζωής μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν δύο από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα: ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, και ο γιος της, Πάρης.

Η γνωστή influencer, η οποία συνηθίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά επέλεξε να δείξει μια απλή, αλλά ιδιαίτερα όμορφη οικογενειακή στιγμή. Στα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης και ο μικρός Πάρης κάθονται αναπαυτικά στον καναπέ του σαλονιού και παίζουν μαζί το γνωστό παιχνίδι καρτών UNO. Οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν ιδιαίτερα το παιχνίδι, ανταλλάσσοντας πειράγματα και γελώντας, ενώ ο μικρός Πάρης κλέβει την παράσταση με τον ενθουσιασμό και τις αυθόρμητες αντιδράσεις του.

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη συμμετέχει με ιδιαίτερη διάθεση στο παιχνίδι, ρωτώντας τον μικρό για τις κάρτες και τα χρώματα που επιλέγει, δημιουργώντας μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Στο φόντο δεσπόζει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της influencer, το οποίο είναι στολισμένο σε έντονες κόκκινες αποχρώσεις, με λαμπιόνια και γιορτινά διακοσμητικά. Η Ιωάννα Τούνη, που παρακολουθεί και καταγράφει την όμορφη στιγμή, δεν κρύβει τη συγκίνησή της βλέποντας τον σύντροφό της και τον γιο της να περνούν τόσο ευχάριστα μαζί. Μάλιστα, συνόδευσε τη δημοσίευσή της με μια φράση που αποτυπώνει πόσο σημαντικές είναι για εκείνη αυτές οι καθημερινές στιγμές. «Όσο κουρασμένη και να είμαι με αυτά τα πρωινά μου φεύγει όλο το άγχος και η κούραση και όλα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δίνει μια μικρή εικόνα από τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον μικρό Πάρη, καθώς οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα άνετοι και χαρούμενοι ο ένας με τον άλλον. Η γνωστή influencer φαίνεται πως απολαμβάνει αυτές τις ήρεμες οικογενειακές στιγμές, ειδικά μέσα σε μια καθημερινότητα γεμάτη επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαιτητικούς ρυθμούς. Άλλωστε, η Ιωάννα Τούνη έχει δείξει πολλές φορές πόσο σημαντικό ρόλο κατέχει ο γιος της στη ζωή της, με την ίδια να φροντίζει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί του. Αυτή τη φορά, όμως, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η εικόνα του συντρόφου της να παίζει με τον μικρό Πάρη, σε ένα σκηνικό γεμάτο γέλια, χαρά και χριστουγεννιάτικη θαλπωρή.