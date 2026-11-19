Στον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από αστυνομικούς με πολιτικά ρούχα επιμένει ο Mr «Αγάπη μόνο» Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος συνελήφθη προχθές τα ξημερώματα σε strip club στο Χαϊδάρι επειδή φέρεται ότι επιτέθηκε σε άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που επιχείρησαν να του κάνουν έλεγχο και τους εξύβρισε!

Υποστηρίζει δε ότι θεώρησε πως οι αστυνομικοί ήθελαν να τον… απαγάγουν και ότι ένας εξ αυτών τον έπιασε από τον λαιμό, δείχνοντας μάλιστα τις αμυχές που, κατά τους ισχυρισμούς του, του προκάλεσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, περιέγραψε αρχικά ότι βρισκόταν στο strip club με τον αδελφό του, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Κατά τα λεγόμενά του, κάποια στιγμή δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων που φορούσαν πολιτικά ρούχα, χωρίς αρχικά να του γνωστοποιήσουν την ιδιότητά τους.

«Γεροδεμένοι»

Μάλιστα, τον έριξαν στο πάτωμα και τον έσυραν για αρκετά μέτρα μπροστά στα μάτια δεκάδων έκπληκτων θαμώνων, με αποτέλεσμα να υποστεί εκδορές στον λαιμό και να σπάσουν δύο δόντια του. «Με έσπασαν στο ξύλο οι μπράβοι του Εκβιαστών. Ηταν χωρίς διακριτικά σήματα. Δεν μου δήλωσαν καν ιδιότητα. Με πλάκωσαν στο ξύλο, ήμουν με τον αδελφό μου, είχα γενέθλια. Μπήκαν απευθείας σε μένα, μέσα στο μαγαζί, αυτή η ομάδα των δέκα ατόμων, οι οποίοι ήταν ακραία γεροδεμένοι, άγριες φάτσες και είχαν πολιτικά ρούχα» ανέφερε.

Αμέσως μετά είπε πως φοβήθηκε πολύ και πίστεψε ότι οι άνδρες που του επιτέθηκαν ήθελαν να τον απαγάγουν, καθώς είναι διάσημος! «Επειδή είμαι διάσημος, είμαι και οικονομικά πολύ δυνατός, τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήθελαν να με απαγάγουν μέσα από ένα μαγαζί, πραγματικά. Με το που μπήκαν στο μαγαζί, ενώ είχε άλλους 80 θαμώνες, ήρθαν απευθείας μπροστά μου και μου λέει ο πρώτος, που τους έχω αναγνωρίσει να σας πω, τους έχω κάνει μήνυση σε όλη την ομάδα του Εκβιαστών σε αυτά τα άτομα, έχουν πάει αυτόφωρο, μου λέει: “Παλιο@@@@@, έτσι και μας ξαναστραβοκοιτάξεις θα φας χαστούκι”. Και λέω: “Εγώ θα φάω χαστούκι, γιατί;”. Δεν πρόλαβα να πω γιατί, με πιάνει κεφαλοκλείδωμα, μου πάει το κεφάλι στο ύψος του γονάτου, με σέρνει 15 μέτρα. Δεν έφερα καμία αντίσταση, γιατί καταλαβαίνετε, είμαι 103 κιλά γυμναστηριακός. Με πετάνε στο πάτωμα μπροστά στους 80 θαμώνες, με χτυπούσαν. Διατηρούσε τη λαβή κεφαλοκλειδώματος ο πρώτος εξ αυτών. Επεσε πάνω μου με το γόνατο. Καταλαβαίνετε τώρα, πέσανε άτομα πάνω μου, ο ένας κεφαλοκλείδωμα…» ισχυρίστηκε.

Περιγράφοντας όσα ακολούθησαν, είπε: «Μετά ένας εξ αυτών λέει: “Φτάνει τον @@@@, άσ’ τον”. Διώχνει τα “βουνά” από πάνω μου. Σηκώνομαι, παίρνω ανάσα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Αυτά φαίνονται σε όλες τις κάμερες, έτσι; Επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν χτύπησα κανέναν, που θα μπορούσα, ούτε έφερα καμία αντίσταση ή αυτοάμυνα…». Οπως κατέληξε, στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Α.Τ. Χαϊδαρίου, όπου υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Ο influencer δημιουργός περιεχομένου και πρώην συνοριακός φύλακας της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη viral ατάκα του «Αγάπη μόνο» σε τηλεοπτικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων και της Αννίτας Πάνια, από συμμετοχές σε χορευτικά shows, αλλά και τη γνωριμία του με την Τζούλια Αλεξανδράτου και τον γνωστό τηλε-ενεχυροδανειστή Ριχάρδο, πέρασε και τη χθεσινή νύχτα στα κρατητήρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Σήμερα θα οδηγηθεί εκ νέου στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών προκειμένου να δικαστεί για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση. «Επειδή βρισκόταν σε σοκ, κατά τη διάρκεια της δίκης (ενν.: προτού δοθεί προθεσμία από το δικαστήριο) υπήρχε ένταση και έτσι η πρόεδρος έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνει κρατούμενος για δικούς της λόγους, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν επιβεβλημένη – δεν είναι ύποπτος φυγής. Νομίζω ότι ήταν απόφαση τιμωρητικού χαρακτήρα» δήλωσε η συνήγορος του 33χρονου Μαρία Βαγενά.