Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία μυστηρίου αποκάλυψε ο Περικλής Κονδυλάτος, περιγράφοντας την πιο παράξενη επαγγελματική πρόταση που έχει δεχτεί μέχρι σήμερα.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων παραχώρησε συνέντευξη στο «MadWalk26 Vidcast» και μίλησε για μια ασυνήθιστη παραγγελία, η οποία δεν είχε να κάνει απλώς με την αισθητική ή την πολυτέλεια, αλλά με… τελετουργικά μαγείας! Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν κάποιοι τον είχαν προσεγγίσει ζητώντας του να δημιουργήσει ένα αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο μιας τελετής μαγείας. Μάλιστα, οι απαιτήσεις τους δεν σταματούσαν στον σχεδιασμό της δημιουργίας, καθώς ήθελαν να κατασκευαστεί σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα με την όψη της Σελήνης. Ο Περικλής Κονδυλάτος περιέγραψε το περιστατικό, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη παραγγελία ήταν τόσο ασυνήθιστη, ώστε αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υλοποίησή της. «Για μένα το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει και δεν το έκανα, ήταν κάτι που περιλάμβανε η δημιουργία μου να τους βοηθήσει στο πλαίσιο κάποιου τελετουργικού μαγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη λεπτομέρεια που έκανε την πρόταση ακόμη πιο παράξενη. «Ήθελαν να το κάνω με μια συγκεκριμένη όψη της Σελήνης και δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ο σχεδιαστής δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των ανθρώπων που του έκαναν την πρόταση ή για το είδος της τελετής στην οποία θα χρησιμοποιούνταν η δημιουργία του. Ωστόσο, η αναφορά του σε ένα τελετουργικό που συνδεόταν με τις φάσεις της Σελήνης ήταν αρκετή για να κάνει την ιστορία να ξεχωρίσει. Στο ίδιο vidcast μίλησε και ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας, ο οποίος θυμήθηκε τη δική του πιο ασυνήθιστη παραγγελία. Στη δική του περίπτωση, μια πελάτισσα είχε ζητήσει τα τριαντάφυλλα που θα στόλιζαν τα παπούτσια της να είναι αληθινά και όχι κατασκευασμένα από ύφασμα. «Το πιο περίεργο πράγμα που μας έχει ζητήσει πελάτισσα είναι τα τριαντάφυλλα που θα είναι πάνω στο παπούτσι να είναι φρέσκα και όχι από ύφασμα. Φυσικά το κάναμε», δήλωσε ο Βασίλης Ζούλιας. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τον Περικλή Κονδυλάτο, ο οποίος αρνήθηκε να δημιουργήσει ένα αντικείμενο για τελετουργικό μαγείας, ο Βασίλης Ζούλιας αποφάσισε να ικανοποιήσει την ιδιαίτερη επιθυμία της πελάτισσάς του.