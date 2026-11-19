Σαφή θέση απέναντι στην κριτική που είχαν δεχθεί το προηγούμενο διάστημα πήραν ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας, με αφορμή την αντιπαράθεση που προκάλεσαν τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά. Οι δύο δημοσιογράφοι, που συνεργάζονται στην ενημερωτική εκπομπή «MEGA Non Stop», βρέθηκαν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο «Χαμογέλα και Πάλι», όπου ο Τσεκούρας εξήγησε τι είδους κριτική θεωρούν αποδεκτή.

Ο Βασίλης Τσεκούρας ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και ο Ζήσης Μούσιος δεν έχουν πρόβλημα να ακούσουν ακόμη και αρνητικά σχόλια για τη δουλειά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει, όπως ανέφερε, είναι η αξιολόγηση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, των ερωτήσεων που κάνουν και των θεμάτων που επιλέγουν να παρουσιάσουν, όχι οι προσωπικές αναφορές.

Μάλιστα, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τη Ζήνα Κουτσελίνη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εμάς μας ενδιαφέρει η δουλειά μας. Προτιμούμε να έχουμε μια κριτική, ακόμα και αρνητική, πάνω στη δουλειά μας, για το αν κάνουμε σωστές ερωτήσεις, αν τα θέματά μας είναι σωστά ή λάθος. Κάνε μας κριτική γι’ αυτό, πες “Ζήση, Βασίλη δεν είστε σωστοί δημοσιογράφοι”, να το ακούσουμε. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν μας αφορούν».

Η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη είχε σχολιάσει μέσα από την εκπομπή της στο Star το στήσιμο του «MEGA Non Stop».

Η παρουσιάστρια είχε εκφράσει την άποψη ότι οι τρεις συντελεστές της εκπομπής δεν διαθέτουν αρκετό χώρο στο πλατό, χρησιμοποιώντας τη φράση «Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί τη θεώρησαν υποτιμητική για τη Μαρία Αντωνά.