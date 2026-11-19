Με μια δημόσια ανάρτηση απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας στα σχόλια που ακολούθησαν την έντονη αντιπαράθεση στο «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου. Ο δημοσιογράφος υπερασπίστηκε τις σχέσεις ανάμεσα στους συνεργάτες της εκπομπής, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ξεκαθαρίζοντας ότι τη θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τη διαφωνία που είχε στον τηλεοπτικό αέρα με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο Παπανώτας υποστήριξε ότι άλλες εκπομπές προσπάθησαν να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα για τις μεταξύ τους σχέσεις, δίνοντας την εντύπωση ότι στην ομάδα επικρατούν διαρκείς συγκρούσεις.

Η αντιπαράθεση στον αέρα του Happy Day

Η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον Κώστα Τσουρό, τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ένα σχόλιο της Τίνας Μεσσαροπούλου προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος ύψωσε τους τόνους και προειδοποίησε ότι θα αποχωρούσε από την εκπομπή.

«Μη μου το ξαναπείτε αυτό, θα φύγω», είπε ο δημοσιογράφος.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία απευθύνθηκε στον συνεργάτη της λέγοντας: «Αντί να είσαι ευγνώμων, πας να βγεις από πάνω».

Η αντιπαράθεση σχολιάστηκε και από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, γεγονός που οδήγησε τον Δημήτρη Παπανώτα να τοποθετηθεί δημόσια για όσα συνέβησαν.

«Δεν έχω κίνητρο για κολακείες»

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δημήτρης Παπανώτας απέρριψε την εικόνα μιας ομάδας που βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση. Αντιθέτως, περιέγραψε τους συνεργάτες του ως μια παρέα που μοιράζεται καθημερινά προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε επίσης την αγάπη και την εκτίμησή του για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τονίζοντας ότι δεν έχει κανέναν λόγο να την κολακεύει. Μάλιστα, επανέλαβε ότι θεωρεί πως πλησιάζει η ολοκλήρωση της τηλεοπτικής του καριέρας.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Καταλαβαίνω τη σπουδή του ανταγωνισμού να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα για το happy day… Ότι σφαζόμαστε, μισούμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε μπουνιές… Ευσεβείς πόθοι! Είναι γνωστό σε όλους ότι στο happy day είμαστε παρέα. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νιώθουμε πραγματική φιλία ο ένας για τον άλλο χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα… Δύσκολο να το καταπιούν στις άλλες εκπομπές γιατί πράγματι είναι ΠΟΛΎ σπάνιο στην τηλεόραση.

Προσωπικά νιώθω το happy day ως οικογένεια. Μία δεύτερη οικογένεια που συναντώ πιο συχνά από την πρώτη μου οικογένεια. Και είμαι βέβαιος όλοι έτσι νιώθουμε. Λυπάμαι αν κάποιοι στεναχωριούνται από αυτό, αλλά c’est la vie… Που λένε και στο χωριό μου.

Για τη Σταματίνα δε, νιώθω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Την βλέπω σαν πολύ μικρότερη αδελφή μου. Χαίρομαι για τις επιτυχίες της (σπάνιο και αυτό) και μοιράζομαι τις ανησυχίες της.

Κι όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν τα λέω γιατί προσβλέπω στη στήριξη της, που ούτως ή άλλως την έχω. Έχω από χρόνια δηλώσει ότι σύντομα η καριέρα μου στην τηλεόραση ολοκληρώνεται. Άρα δεν έχω κίνητρο για κολακείες.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Η απάντηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα δεν έμεινε αναπάντητη από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια θέλησε να ανταποδώσει δημόσια τα λόγια αγάπης του συνεργάτη της, αφήνοντας ένα σύντομο σχόλιο κάτω από τη δημοσίευσή του.

«Δημήτρη αμοιβαία τα αισθήματα !», έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.