Με μια φράση που δίνει το δικό της στίγμα για την έννοια της ανδρικής ταυτότητας επέλεξε ο Νίκος Συρίγος να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα. Ο δημοσιογράφος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story με σαφές μήνυμα γύρω από τη στάση ζωής και την ευθύνη που συνοδεύει την ιδιότητα του άνδρα.

Στην ανάρτησή του φιλοξενείται ένα απόφθεγμα που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το να είσαι αρσενικό είναι θέμα τύχης. Να είσαι άντρας είναι θέμα επιλογής. Και ευθύνη».

Ο Νίκος Συρίγος δεν περιορίστηκε, ωστόσο, μόνο στο συγκεκριμένο μήνυμα. Επέλεξε να το συνοδεύσει μουσικά με το εμβληματικό «My Way» του Frank Sinatra, χρησιμοποιώντας μια ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.

Η μουσική επιλογή έδωσε έναν επιπλέον συμβολισμό στο story, το οποίο συνδύασε ένα σύντομο απόφθεγμα με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Αμερικανού καλλιτέχνη.