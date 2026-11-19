Στον «δεύτερο πατέρα του», που τον βοήθησε να ξεπεράσει την απώλεια του αληθινού του πατέρα, αναφέρθηκε συγκινημένος χθες ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου αμφιθεάτρου στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, που φτιάχτηκε με την οικονομική βοήθεια της οικογένειας του θωρακοχειρουργού Αχιλλέα Λιούλια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Ο αείμνηστος γιατρός ήταν στενός φίλος του πατέρα του και ήταν αυτός που έγινε ο δεύτερος πατέρας για τον υπουργό, μετά την απώλεια που τον σημάδεψε για πάντα: «Ηταν 5 Μαρτίου του 1990, όταν ο πατέρας μου με είχε πάει σχολείο, όπως κάθε μέρα… Το μεσημέρι, όταν ήμουν σπίτι και έκανα μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών για τις πανελλήνιες, με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι πέθανε ο πατέρας μου. Ο Αχιλλέας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρα τηλέφωνο, λέγοντάς του “Αχιλλέα, θέλω τη βοήθειά σου”! Εκείνος ήρθε σε δευτερόλεπτα στο σπίτι μου και περάσαμε όλη εκείνη την περιπέτεια μαζί, καθώς και τα χρόνια που ακολούθησαν, που ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ο κόσμος βλέπει την τύχη ενός ανθρώπου, όταν είναι υπουργός και βουλευτής και διάσημος, αλλά δεν είναι πάντα έτσι η ζωή των ανθρώπων» είπε εμφανώς συγκινημένος -σχεδόν κλαίγοντας- ο υπουργός!

Το μεγάλο «ευχαριστώ»

«Η ζωή των ανθρώπων έχει πολλές δυσκολίες. Και η δική μου είχε πολλές. Αλλά η οικογένεια του Αχιλλέα και της Ρίας ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή, δεν μας άφησαν ούτε ένα λεπτό μόνους μας. Ρία, σας ευχαριστώ πολύ… Ο Αχιλλέας ήταν σαν πατέρας μου» πρόσθεσε απευθυνόμενος στη σύζυγο του εκλιπόντος γιατρού, που άκουγε κι εκείνη συγκινημένη τα λόγια του στην τελετή εγκαινίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρία Λιούλια ήταν εκείνη που προχώρησε σε δωρεά προς το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στο οποίο ο θωρακοχειρουργός σύζυγός της είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του επί 28 ολόκληρα χρόνια.

Η δωρεά, όπως τονίσαμε και στην αρχή, αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου αμφιθεάτρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συγκεντρώσεις.