Νέο επεισόδιο στην υπόθεση του Τάσου Ποτσέπη, καθώς ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπεράσπισή του αποφάσισε να αποχωρήσει, μόλις δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του σε strip club στο Χαϊδάρι. Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του εντολέα του και αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πλευρές είχαν σοβαρή διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζονταν την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο δικηγόρος, είχε προτείνει συγκεκριμένη υπερασπιστική τακτική, εκτιμώντας ότι υπήρχαν αποδεικτικά μέσα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αθώωση του Ποτσέπη. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν αποδέχθηκε τη νομική κατεύθυνση που του υπέδειξε, καθώς επιθυμούσε να αναδείξει διαφορετικά στοιχεία κατά τη δικαστική διαδικασία.

Η αιχμηρή δήλωση του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου

Ο δικηγόρος γνωστοποίησε την απόφασή του με ένα αναλυτικό μήνυμα, στο οποίο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση, επικαλούμενος και το δικαίωμά του βάσει του Κώδικα περί δικηγόρων.

«Λόγω της αντίθεσής μου με τον εντολέα μου, Αναστάσιο Ποτσέπη, για την υπερασπιστική τακτική, παραιτήθηκα, ως έχων δικαίωμα από τον κώδικα περί δικηγόρων, διότι οι αρχές της δικηγορίας δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την υπεράσπισή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν θέλησε να ακούσει τη νομική του άποψη για τα αποδεικτικά μέσα που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αθώωσή του. Όπως ξεκαθάρισε, οι συμβουλές του δεν συνέπιπταν με όσα ο Τάσος Ποτσέπης επιθυμούσε να παρουσιάσει στο δικαστήριο.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε επίσης στο Τμήμα Εκβιαστών και στον επικεφαλής του, κ. Νταβαρίνο, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Παράλληλα, ευχήθηκε στον πρώην εντολέα του καλή πορεία και εξέφρασε την ελπίδα να αθωωθεί, εφόσον αυτή είναι η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η πιο χαρακτηριστική αναφορά του, ωστόσο, αφορούσε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να συνεχίσει την υπεράσπιση:

«Δεν ανέχομαι ποτέ και δεν εξαρτώμαι από κανέναν. Από κείνο που εξαρτώμαι είναι η αλήθεια και η αλήθεια μου επιβάλλει να μην υπερασπιστώ τον κ. Ποτσέπη».



Η σύλληψη στο strip club στο Χαϊδάρι

Η παραίτηση του δικηγόρου έρχεται στον απόηχο της σύλληψης του Τάσου Ποτσέπη τα ξημερώματα της Τρίτης, σε strip club στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πραγματοποιούσαν έλεγχο στο κατάστημα και ζήτησαν από τον Ποτσέπη να τους ακολουθήσει. Εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες των αστυνομικών, στη συνέχεια άρχισε να τους απειλεί και να τους σπρώχνει.

Από την πλευρά του, ο ίδιος έχει δώσει διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε βία από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.