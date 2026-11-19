Την κανονική συνέχιση των παραστάσεων του «Όλιβερ Τουίστ» ανακοίνωσε η Γιούλη Ηλιοπούλου, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της αποχώρησης του Στράτου Τζώρτζογλου από την παραγωγή. Η παραγωγός, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την εξέλιξη, επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ενώ η παράσταση θα ταξιδέψει και στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο.

Στην ανάρτησή της, η Γιούλη Ηλιοπούλου ευχαρίστησε τους ηθοποιούς που συνεχίζουν να συμμετέχουν στην παραγωγή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική συνέπεια, την παρουσία στις πρόβες, τον σεβασμό στο κείμενο και την τήρηση των οικονομικών συμφωνιών.

Η ανακοίνωση της παραγωγού και οι ευχαριστίες στον θίασο

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, οι παραστάσεις στα Village Cinemas θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 29 Νοεμβρίου στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι εμφανίσεις στα Village Cinemas της Θεσσαλονίκης.

Η ίδια έστειλε παράλληλα το δικό της μήνυμα προς τους συνεργάτες της, αναφερόμενη στις υποχρεώσεις που συνοδεύουν κάθε επαγγελματική συνεργασία.

«Ανακοινώνουμε ότι οι παραστάσεις μας στα Village Cinemas για τον ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ συνεχίζονται κανονικά στις 22/11 και στις 29/11 στο The mall Athens στο Μαρούσι καθώς και στα village cinemas Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο με αγαπημένους καταξιωμένους ηθοποιούς που τιμούν τις συνεργασίες μας επί χρόνια με σεβασμό προς τους μικρούς μας θεατές τηρώντας το κείμενο, την προσέλευση στις πρόβες, τις υπογεγραμμένες οικονομικές τους συμφωνίες, το κείμενο και τιμώντας τους συναδέλφους τους, την παραγωγή και την σκηνοθεσία».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους ηθοποιούς για τη συμβολή τους, συνδέοντας τη συγκεκριμένη περίοδο με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τη δημιουργία της οικογενειακής σκηνής της.

«Σας ευχαριστώ όλους για το ταλέντο και το ήθος σας. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια της οικογενειακής μας σκηνής με αγάπη και υπερηφάνεια για όσα έχουμε δημιουργήσει με τόσο μεγάλη επιτυχία», έγραψε.



Η διαφωνία για την αμοιβή και η αποχώρηση του Στράτου Τζώρτζογλου

Η δημόσια τοποθέτηση της παραγωγού ακολούθησε το ρεπορτάζ για την αποχώρηση του Στράτου Τζώρτζογλου, ο οποίος είχε εμφανιστεί στις δύο πρώτες παραστάσεις, στις 8 και 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, η αποχώρηση φέρεται να συνδέεται με διαφωνία γύρω από την αμοιβή του ηθοποιού. Ο Στράτος Τζώρτζογλου φέρεται να ζήτησε διπλασιασμό του ποσού που είχε αρχικά συμφωνηθεί, ενώ είχε ήδη λάβει χρήματα βάσει της συμφωνίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έθεσε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις παραστάσεις της 22ας και της 29ης Νοεμβρίου την καταβολή του επιπλέον ποσού, με τη Γιούλη Ηλιοπούλου να φέρεται να απορρίπτει το συγκεκριμένο αίτημα.

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω Instagram, όπου ευχαρίστησε τους συναδέλφους του. Τον ρόλο του στις δύο επόμενες παραστάσεις στο Μαρούσι αναλαμβάνει ο Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος έχει ερμηνεύσει τον ίδιο ρόλο και στο παρελθόν.