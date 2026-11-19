Μια σημαντική απώλεια μετρά ο δημοσιογραφικός κόσμος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Καρατζίνας, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με την πορεία της αθλητικής δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα με την εφημερίδα «Ώρα των Σπορ».

Ο εκλιπών είχε διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντής της εφημερίδας, έχοντας σημαντική παρουσία στην πορεία και τη λειτουργία της. Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψη στους ανθρώπους του δημοσιογραφικού χώρου, που αποχαιρετούν έναν άνθρωπο με μακρά διαδρομή στον αθλητικό Τύπο.