Μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική απώλεια βιώνει η Ζωή Κρονάκη, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τον πόνο της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατριός της, ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα της και τη μεγάλωσε σαν παιδί του επί τέσσερις δεκαετίες.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026 στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από την εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;», την οποία παρουσιάζει μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη.

Εμφανώς συγκινημένη, η Ζωή Κρονάκη μίλησε για την οικογενειακή δοκιμασία και αποκάλυψε το μέγεθος της απώλειας που βιώνει.

«Συνήθως δεν κάνω stories και το τελευταίο διάστημα απέχω και από τα social media και από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Είχαμε στην οικογένειά μας μια πάρα πολύ δύσκολη απώλεια. Μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του, 40 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα σε όσους της συμπαραστάθηκαν

Η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει όσους επικοινώνησαν μαζί της αυτές τις ημέρες, στέλνοντάς της μηνύματα συμπαράστασης. Όπως εξήγησε, ακόμη και μέσα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, τα λόγια αγάπης από τον κόσμο μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, μηνύματα συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια όσο μεγάλος κι αν είναι ο πόνος μας. Τα ‘χουμε ανάγκη», είπε συγκινημένη.

Παρά το βαρύ πένθος που αντιμετωπίζει, η Ζωή Κρονάκη ανακοίνωσε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στο τηλεοπτικό πλατό της ΕΡΤ.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στον Τάσο Ιορδανίδη και στην υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής, τους οποίους ευχαρίστησε για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό που έδειξαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή, θα ‘μαστε μαζί με τον Τάσο και με την υπόλοιπη ομάδα που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό. Θα σφίξω δόντια και θα τα πούμε στο “Καλημέρα είπαμε;”. Να ‘στε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας…».