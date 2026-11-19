Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο ηθοποιός Λάρι Πόιντεξτερ, ο οποίος είχε εμφανιστεί στη δημοφιλή σειρά «Φιλαράκια», λίγες ημέρες αφότου τον παρέσυρε αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες. Ο Αμερικανός ηθοποιός νοσηλευόταν με τραύματα από το τροχαίο, ενώ οι γιατροί είχαν προγραμματίσει να τον χειρουργήσουν για κατάγματα στα πλευρά.

Το δυστύχημα που προηγήθηκε του θανάτου του σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στην περιοχή Studio City του Λος Άντζελες. Ο Πόιντεξτερ διέσχιζε τον δρόμο για να αγοράσει φαγητό, όταν ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε. Μετά την παράσυρση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, προτού πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το Deadline, ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή ιατρική αιτία θανάτου.

Η συμμετοχή στα «Φιλαράκια» και η καριέρα του

Ο Λάρι Πόιντεξτερ είχε διαγράψει πορεία περισσότερων από 40 ετών στην αμερικανική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με σχεδόν 200 συμμετοχές σε παραγωγές. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η σειρά «Φιλαράκια», όπου εμφανίστηκε το 1995 ως ο πυροσβέστης Ντέιβ, σε ένα επεισόδιο του πρώτου κύκλου.

Ένας από τους γνωστότερους κινηματογραφικούς ρόλους του ήταν εκείνος του αστυνομικού διευθυντή Τομ Φούλερ στην ταινία «S.W.A.T.» του 2003, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και ο Κόλιν Φάρελ.

Στην τηλεόραση είχε παίξει στη σειρά «Days of Our Lives», αρχικά το 1984 ως Μπεν Γουέλς και αρκετά χρόνια αργότερα ως πατέρας Λούις. Είχε ακόμη εμφανιστεί στις σειρές «General Hospital», «JAG», «Supernatural», «Weeds», «NCIS» και «Curb Your Enthusiasm».

Ο ηθοποιός είχε γεννηθεί στο Ντάλας του Τέξας, σε οικογένεια με καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Πατέρας του ήταν ο βραβευμένος σκηνογράφος και σχεδιαστής φωτισμών Χ. Ρ. Πόιντεξτερ και μητέρα του η τραγουδίστρια της όπερας Σου Αν Έρντμαν.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1982, ενώ την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην τηλεταινία «Thursday’s Child», μαζί με τον Ρομπ Λόου. Παράλληλα με την υποκριτική, ασχολήθηκε και με τη μουσική, ως τραγουδιστής του συγκροτήματος The High Lonesome.

Τα μηνύματα μετά τον θάνατό του

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου άνθρωποι που τον γνώριζαν και θαυμαστές του αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα και στη μακρόχρονη καριέρα του.

«We have lost a brilliant light. Flights of angels, sweet prince.», έγραφε ένα από τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στην πλατφόρμα X.

Ο Λάρι Πόιντεξτερ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κάρολ Κρίτσερ, η οποία εργάζεται στον χώρο της διανομής ρόλων, και τους δίδυμους γιους τους.