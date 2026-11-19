Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων βρέθηκε ο πρωτοφανής καβγάς που ξέσπασε στον αέρα του «Happy Day», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Παπανώτα και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε, προκάλεσε αίσθηση, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να παίρνει θέση μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της για όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, αποκαλύπτοντας πως η ίδια και οι συνεργάτες της σταμάτησαν ό,τι έκαναν στο καμαρίνι, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ένταση. «Εμείς εκείνη την ώρα στο καμαρίνι σταματήσαμε ό,τι κάναμε. Δηλαδή, δυσκολευόμασταν να πιστέψουμε ότι αυτό συμβαίνει στον αέρα. Και εγώ ομολογώ ότι σοκαρίστηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά της Σταματίνας Τσιμτσιλή, εξηγώντας πως ήταν η πρώτη φορά που την είδε να αντιδρά με τόσο έντονο τρόπο απέναντι στον συνεργάτη της. Όπως υποστήριξε, η παρουσιάστρια του Alpha έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαθέτει μεγάλη ικανότητα στη διαχείριση του Δημήτρη Παπανώτα, τον οποίο χαρακτήρισε δύσκολη προσωπικότητα. «Μου έκανε εντύπωση και η Σταματίνα, η οποία ομολογώ ότι έχει την ικανότητα να χειρίζεται τον Δημήτρη Παπανώτα αριστουργηματικά», σημείωσε.

Μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει τον θαυμασμό της για τον τρόπο με τον οποίο η Σταματίνα Τσιμτσιλή αντιμετωπίζει συνήθως τις αντιδράσεις του συνεργάτη της. «Της βγάζω το καπέλο πάρα πολλές φορές στον τρόπο, γιατί είναι μια προσωπικότητα δύσκολη και δεν ξέρω αν άλλη παρουσιάστρια θα μπορούσε να χειριστεί τον Δημήτρη Παπανώτα», πρόσθεσε. Ωστόσο, αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη Σίσσυ Χρηστίδου, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Η παρουσιάστρια επισήμανε πως η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αντί να προσπαθήσει να εκτονώσει την ένταση με χιούμορ, επέλεξε να βάλει ξεκάθαρα τα όριά της. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω και τη Σταματίνα αντί να γελάσει, να σταματήσει και να του πει κάπου όπα, αντί να είσαι ευγνώμων, πας να βγεις και από πάνω», ανέφερε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου εκτίμησε, μάλιστα, πως το συγκεκριμένο περιστατικό ξεπέρασε τα όρια μιας απλής διαφωνίας και εξέφρασε την άποψη ότι ενδεχομένως να μην άρεσε ούτε στους ανθρώπους του τηλεοπτικού σταθμού. «Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα άρεσε και στο κανάλι αυτό που συνέβη. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ένα τηλεοπτικό αέρα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική της εκτίμηση. Η πιο αιχμηρή τοποθέτησή της, ωστόσο, ήρθε όταν αναφέρθηκε ευθέως στη συμπεριφορά του Δημήτρη Παπανώτα απέναντι στους συναδέλφους του. «Για μένα ήταν αγενής προς τους συναδέλφους του, δεν είναι μόνο το τι θα πεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως η προσωπική πίεση μπορεί πολλές φορές να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής. «Όταν περνάς μια προσωπική πίεση μπορεί αυτό το πράγμα να σου βγαίνει και στη συμπεριφορά σου και στον αέρα, είναι κάτι σύνηθες. Το θέμα είναι να το αναγνωρίζεις και να μην επιτίθεσαι στους κοντινούς σου», κατέληξε.