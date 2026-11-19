Την αγάπη του κόσμου εισέπραξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στην προχθεσινή πορεία για το Πολυτεχνείο, με τον Κώστα Τσουκαλά να βρίσκεται στο πλάι του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, αν και μετρά μήνες -και όχι χρόνια- στην ενεργό πολιτική, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο – όχι μόνο στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και στην πορεία μνήμης πολλοί θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί του και να του απευθύνουν έναν θερμό λόγο. Δίχως άλλο, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει από την παρουσία Τσουκαλά πάρα πολλά!