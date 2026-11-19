«Καλό παιδί, με χιούμορ, αλλά…» Αυτό ήταν, στο περίπου, το νόημα των δηλώσεων της Λορέν Μπλέικ Μπουλτιέ, εξηγώντας τον λόγο του χωρισμού της από τον παίκτη του NFL Σαμ Χάρτμαν.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, τον χαρακτήρισε βαρετή προσωπικότητα, αν και παραδέχτηκε ότι είναι καλός για μια κοπέλα που θέλει να κάνει οικογένεια μαζί του. Αρκεί, βέβαια, να μην είναι τόσο κολλημένος με το NFL και το ψάρεμα!

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά πως «έχει προσωπικότητα σαν σπαράγγι», εξηγώντας πως «είναι καλός για σένα, αλλά δεν είναι ακριβώς το πιο συναρπαστικό πράγμα στο μενού».

Η καθημερινότητά του περιστρέφεται αποκλειστικά «γύρω από το άθλημά του, το ψάρεμα και την οικογένεια». Οπως ανέφερε, η δική του ιδέα για ένα «περιπετειώδες Σαββατοκύριακο» είναι απλώς «να δοκιμάσει ένα διαφορετικό μέρος για ψάρεμα».

Ολα αυτά, όμως, ουδόλως προβληματίζουν τον 27χρονο παίκτη των Ουάσινγκτον Κομάντερς, που προσπαθεί να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή του.

Ο Χάρτμαν δήλωσε συμμετοχή στο dating show του καναλιού ABC «The bachelor» για να γνωρίσει τον νέο του έρωτα. «Είμαι ενθουσιασμένος, αλλά και πολύ νευρικός. Ηδη δυσκολεύομαι να κάνω συζήτηση με μία μόνο γυναίκα. Με τριάντα γυναίκες, αυτό θα είναι αρκετά δύσκολο» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Οσο για το νούμερο ένα κριτήριο καταλληλότητας της ιδανικής συντρόφου μέσα από το παιχνίδι; Να φέρουν μαζί τους το πνεύμα του ανταγωνισμού.