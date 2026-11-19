Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό για τον 20χρονο που αναζητούνταν για τη δολοφονία της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στις 8 Νοεμβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο βασικός ύποπτος εντοπίστηκε στο Στρασβούργο και συνελήφθη από τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές, έπειτα από την έρευνα που είχε επεκταθεί εκτός ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα μετά το έγκλημα, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Ιταλίας με τελικό προορισμό τη Γαλλία. Η σύλληψή του βάζει τέλος στην αναζήτησή του, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Η διαδρομή διαφυγής και η σύλληψη στη Γαλλία

Οι ελληνικές Αρχές είχαν εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 20χρονου, ο οποίος είχε φύγει από τη χώρα μετά την υπόθεση που συγκλόνισε με τον εντοπισμό της 24χρονης μέσα σε βαλίτσα.

Οι έρευνες οδήγησαν στη Γαλλία, όπου τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο Στρασβούργο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.



Τι ακολουθεί μετά τη σύλληψή του

Μετά τη σύλληψη του νεαρού αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να εξεταστεί η παράδοσή του στις ελληνικές Αρχές.

Στόχος είναι να μεταφερθεί στην Ελλάδα και να βρεθεί ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών Αρχών, ώστε να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Ο 20χρονος αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές Αρχές ως βασικός ύποπτος, ενώ η ποινική του ευθύνη θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη