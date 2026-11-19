Aπόδραση με ομήρους δεσμοφύλακες προετοίμαζε με «ιπτάμενο» όπλο από τις φυλακές Αγυιάς, στα Χανιά, ο Βούλγαρος ισοβίτης που σκότωσε τον Ελληνοαυστραλό επιχειρηματία Γιάννη Μακρή τον Οκτώβρη του 2018 στη Βούλα, ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη και για τη δολοφονία με περίστροφο του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου μέσα στις φυλακές Δομοκού, τον Φεβρουάριο του 2026.

Από τον Βασίλη Χήτο

Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, drone που υπερίπταται πάνω από τις φυλακές έριξε στο προαύλιο δέμα προτού προλάβει να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα που καταρρίπτει τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο εξωτερικός φρουρός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων, όμως, τα είδε όλα, όπως και τον Βούλγαρο, που προσέτρεξε και άρπαξε το ύποπτο αντικείμενο, ενώ την ίδια ώρα το drone εξουδετερωνόταν και κατέπεφτε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο. Ακολούθησε άμεσα έρευνα στο κελί του κρατουμένου αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους των φυλακών, μέχρι που το δέμα με το πιστόλι εντοπίστηκε σε κάδο σκουπιδιών, ενώ φέρεται ότι έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα, που σημαίνει ή ότι ο ισοβίτης πρόλαβε και τα αφαίρεσε ή ότι ανέμενε σε ανύποπτη στιγμή και δεύτερη ρίψη, αν δεν είχε προηγηθεί ήδη μία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τις Αρχές να αναζητούν τόσο τον άνθρωπο που χειριζόταν στην εξοχή το drone όσο και τα υπόλοιπα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην απόπειρα εισαγωγής του όπλου. Ο Βούλγαρος, καταδικασμένος για τη δολοφονία Μακρή το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026 (περίπου στις 18.45) στον χώρο του (πρώην) αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού και σε σημείο χωρίς κάλυψη από κάμερες ασφαλείας, είχε σκοτώσει με τρεις σφαίρες στο κεφάλι τον 43χρονο Ζακυνθινό ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτο, παρουσία του αρχιφύλακα, ενώ ελάχιστα λεπτά πριν είχε εξέλθει από τον ίδιο χώρο και ο κρατούμενος Αλκέτ Ριζάι, που πλέον είναι δραπέτης.

Η εκτέλεση

Ο Βούλγαρος, ο οποίος τελικά ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία, ισχυρίστηκε ότι ο Παπαδάτος προσπάθησε να σκοτώσει τον αρχιφύλακα με περίστροφο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του και πως εκείνος, με αυτοθυσία, προσπάθησε να αρπάξει το όπλο, το οποίο, όμως, εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Παπαδάτο στο κεφάλι.

Μετά τη δολοφονία Παπαδάτου, που για την Αστυνομία και τον ανακριτή φαίνεται να παραπέμπει σε εκτέλεση συμβολαίου θανάτου, ο Βούλγαρος φαίνεται να πετά το όπλο στο πάτωμα και να παραδίνεται. Ο Βούλγαρος είχε σκοτώσει με 8 σφαίρες τον Γιάννη Μακρή -σύζυγο της Βικτωρίας Καρύδα- έξω από το σπίτι της οικογένειας στο Πανόραμα Βούλας στις 31 Οκτωβρίου του 2018, όταν ο Ελληνοαυστραλός πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του. Ο εκτελεστής ζούσε στη χώρα του και ήρθε στην Αθήνα αποκλειστικά για το συμβόλαιο θανάτου.