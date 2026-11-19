Aρωμα Αρκαδίας θα έχει -όπως και πέρσι- από τις 24 Νοεμβρίου το Σύνταγμα, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να υποδέχεται το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, που ταξίδεψε έως την πλατεία Συντάγματος από τις Ανω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας.

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Το 21 μέτρων ύψους δέντρο φέτος θα είναι στολισμένο με πάνω από 168.000 λαμπιόνια και σχεδόν με δεκατρία χιλιόμετρα γιρλάντες!