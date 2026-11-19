Μια κινηματογραφική συνεργασία που θα μπορούσε να προκαλέσει αίσθηση στο Χόλιγουντ φαίνεται πως έχει ήδη στο μυαλό του ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία του να συμμετάσχει στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, αλλά όχι στον ρόλο που θα περίμενε κανείς.

Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκάλυψε πως θα ήθελε να υποδυθεί τον μεγάλο «κακό» της ιστορίας, βρίσκοντας απέναντί του τον Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακοινώθηκε ως ο νέος πράκτορας 007. Ο Μπραντ Πιτ μίλησε στην κάμερα του «ExtraTV», στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας «The Mis-Adventures of Cliff Booth», και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την προοπτική να δει τον νεότερο συνάδελφό του στον εμβληματικό ρόλο. «Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Μου αρέσει η δουλειά που κάνει, μου αρέσουν οι επιλογές του. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά αξιόλογος. Είναι πολύ καλή επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να υποδυθεί τον αντίπαλο του Τζέιμς Μποντ, η απάντησή του ήταν άμεση και ιδιαίτερα παιχνιδιάρικη. «Ρόμπερτ, Ντενί…», είπε, κλείνοντας το μάτι στην κάμερα και απευθυνόμενος ουσιαστικά στον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ. Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως μια τέτοια πρόταση θα τον ενδιέφερε πραγματικά. «Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ο φίλος μου ο Χαβιέ το έκανε εξαιρετικά – είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά θα δεχόμουν την πρόκληση», ανέφερε. Ο Μπραντ Πιτ αναφερόταν στον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος είχε ενσαρκώσει τον εμβληματικό κακό Ραούλ Σίλβα στην ταινία «Skyfall», το 2012.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην κινηματογραφική παραγωγή «F1», με τον Πιτ να αναγνωρίζει πόσο απαιτητικός μπορεί να είναι ένας τέτοιος ρόλος. Ωστόσο, ο χολιγουντιανός σταρ δεν έμεινε εκεί. Αργότερα το ίδιο βράδυ, επανήλθε στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στη νέα περιπέτεια του πράκτορα 007, στέλνοντας ένα ακόμη πιο ξεκάθαρο μήνυμα στους δημιουργούς της ταινίας. «Υπολογίστε με για τον ρόλο του κακού. Πάρτε τηλέφωνο τον Ντενί Βιλνέβ — πάμε!», δήλωσε με ενθουσιασμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ. Η παραγωγή αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για το κινηματογραφικό franchise, μετά την ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου του Τζέιμς Μποντ από την Amazon. Προς το παρόν, πάντως, η επιθυμία του Μπραντ Πιτ παραμένει μια δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος και όχι επίσημη ανακοίνωση συμμετοχής.