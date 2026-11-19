Η γαλλική δεξιοτεχνία του κοσμήματος απέκτησε προσωπικό χαρακτήρα στην boutique του i-D Fine Jewellery, στο Κολωνάκι. Η Ειρήνη Ντέρου υποδέχθηκε τη Louise de Rothschild (της ιστορικής οικογένειας) και τον Keagan Ramsamy, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τις δημιουργίες του οίκου Mazarin Paris και να γνωρίσει τους ανθρώπους πίσω από αυτές.

Από τον Δημήτρη Λυμπερόπουλο

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, με λουλούδια, συζητήσεις και κοσμήματα, που προσκαλούσαν σε μια πιο κοντινή ματιά, η συνάντηση ανέδειξε την ανεπιτήδευτη κομψότητα του παρισινού οίκου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η νέα συλλογή Voltige και οι δημιουργίες με γλυπτικές φόρμες και πολύτιμους λίθους, που δίνουν στη γαλλική δεξιοτεχνία μια σύγχρονη, τολμηρή έκφραση.

Για τις Ειρήνη και Δανάη Ντέρου η συνάντηση αποτύπωσε όσα βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας τους, όπως την ανακάλυψη και την ανάδειξη δημιουργών με ξεχωριστή ματιά και την προσωπική επαφή με τον κόσμο τους. Κοσμήματα με χαρακτήρα, για ανθρώπους που επιλέγουν με το δικό τους κριτήριο – και βρίσκουν στη λάμψη τους κάτι από τον εαυτό τους.