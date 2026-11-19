Έντονη συναισθηματική φόρτιση έχει προκαλέσει στον Δημήτρη Στρέπκο η συζήτηση που άνοιξε στα social media μετά την εκταφή της Κάτιας Νικολαΐδου. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με την ηθοποιό, πήρε θέση για όσα ακολούθησαν, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για την έκταση που πήρε το θέμα και ζητώντας ουσιαστικά να γίνει σεβαστή η απόφαση των δικών της ανθρώπων.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εκταφή της ηθοποιού, τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, παρουσία της μητέρας της και του αδελφού της, Τάκη. Η απόφαση της οικογένειας να τοποθετηθούν τα οστά της στο λεγόμενο «χωνευτήρι», τον κοινό χώρο του δημοτικού κοιμητηρίου όπου μεταφέρονται τα οστά μετά την εκταφή, προκάλεσε αντιδράσεις.

Αφορμή στάθηκε δημοσίευση θαυμάστριας της ηθοποιού στο TikTok, η οποία άσκησε κριτική στην επιλογή της οικογένειας, με αποτέλεσμα το ζήτημα να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και να προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρέμβαση του Δημήτρη Στρέπκου

Για το θέμα μίλησε ο Δημήτρης Στρέπκος, ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό της Κάτιας Νικολαΐδου σε πολλές στιγμές της ζωής της και εξακολουθεί να μιλά για εκείνη με βαθιά αγάπη.

Εμφανώς συγκινημένος από όσα συνέβησαν, δήλωσε:

«Όλο αυτό με έχει ταράξει και με έχει συγκλονίσει και δεν θα ήθελα να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες για την Κάτια μου. Θέλω να τη θυμόμαστε για τις ταινίες της και τη χαρά που μας έδωσε. Κάθε οικογένεια βιώνει τον δικό της πόνο και πένθος με τον δικό της τρόπο. Τόσο η μητέρα της Κάτιας όσο και ο αδελφός της, ο Τάκης, είναι απαρηγόρητοι».

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε και στη δική του ιδιαίτερη σχέση με την ηθοποιό, τονίζοντας πως για εκείνον δεν ήταν απλώς μια στενή φίλη, αλλά ένας άνθρωπος που αποτελούσε κομμάτι της οικογένειάς του.

«Για μένα η Κάτια Νικολαΐδου ήταν η οικογένειά μου, ο φύλακας άγγελός μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ ακόμα», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο αφορά πρωτίστως τη μητέρα και τον αδελφό της ηθοποιού, ξεκαθαρίζοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό τους.

«Όλη αυτή η ιστορία με στεναχωρεί γιατί είναι ένα πολύ λεπτό θέμα που αφορά τη μητέρα και τον αδελφό της και μόνο και εγώ υποστηρίζω τη θέση της οικογένειας και ό,τι είναι καλό για την ψυχή της Κάτιας και τη δική τους ψυχή».