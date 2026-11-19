Με τη λάμψη που αρμόζει σε έναν από τους κορυφαίους σταρ του σύγχρονου κινηματογράφου, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρτασε τα 52α γενέθλιά του σε μια ιδιωτική εκδήλωση στο Λος Αντζελες.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την επίσημη ημερομηνία γέννησης του βραβευμένου με Οσκαρ ηθοποιού, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βραδιά φιλοξενήθηκε σε πολυτελή έπαυλη στην περιοχή του Μπέβερλι Χιλς, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των προσκεκλημένων.

Η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε κορυφαία ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής βιομηχανίας, αλλά και της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Στο πλευρό του ηθοποιού βρέθηκαν ο στενός του φίλος και συνάδελφος Τόμπι Μαγκουάιρ, ο θρύλος του Χόλιγουντ Αλ Πατσίνο, καθώς και οι ηθοποιοί Ορλάντο Μπλουμ, Τζόνα Χιλ και Κέισι Αφλεκ. Τη μουσική σκηνή εκπροσώπησαν ο ράπερ 50 Cent και η Ice Spice, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης το μοντέλο Κάρα Ντελεβίν, η Στάσι Καρανικολάου και η Νουρ Αλφαλάχ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας το ευρύ κοινωνικό δίκτυο του ηθοποιού. Παράλληλα, από τη σημαντική αυτή στιγμή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μέλη της οικογένειάς του, ο πατέρας του Τζορτζ Ντι Κάπριο και η μητριά του Πέγκι Αν Φάραρ.

Στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, η 28χρονη σύντροφος του ηθοποιού, το διεθνούς φήμης μοντέλο Βιτόρια Σερέτι. Παρότι οι φωτογράφοι που βρίσκονταν έξω από την έπαυλη δεν κατάφεραν να την απαθανατίσουν κατά την άφιξή της, πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού επιβεβαίωσαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η «Page Six», ότι βρισκόταν κανονικά στο πλευρό του εορτάζοντος καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, το στιγμιότυπο που κυριάρχησε στη διαδικτυακή συζήτηση και αναπαράχθηκε εκατομμύρια φορές σε πλατφόρμες όπως το TikTok καταγράφηκε έξω από την είσοδο της έπαυλης. Λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης ένα μεγάλο λευκό μίνι λεωφορείο σταμάτησε μπροστά από τον χώρο της δεξίωσης και αποβίβασε μια ομάδα εννέα νεαρών γυναικών με επίσημη βραδινή ενδυμασία. Ανάμεσα στις γυναίκες που κατέβηκαν από το όχημα αναγνωρίστηκε η Κόρτνεϊ Μπόερνερ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Love Island».

Παρά τη φρενίτιδα που προκάλεσε το συγκεκριμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα διεθνή ρεπορτάζ αντιμετώπισαν το γεγονός ως μέρος της γνώριμης κοσμικής ζωής του Χόλιγουντ, χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των υπόλοιπων προσκεκλημένων. Για ακόμα μία χρονιά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατάφερε να συνδυάσει μια αυστηρά ιδιωτική οικογενειακή και φιλική συγκέντρωση με τη λάμψη της παγκόσμιας showbiz, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.