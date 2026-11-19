Χωρίς τον Χρήστο Μάστορα στο πλευρό της εμφανίστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο κέντρο της Αθήνας, με τον φωτογραφικό φακό να την καταγράφει κατά τη διάρκεια της βόλτας της στη Βουκουρεστίου. Η παρουσία της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα σενάρια για το τέλος της σχέσης της με τον δημοφιλή τραγουδιστή εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Τα δημοσιεύματα που πυροδότησαν τα σενάρια χωρισμού

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας έγιναν ζευγάρι το καλοκαίρι του 2022 και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έκρυβαν τη σχέση τους. Τα κοινά στιγμιότυπα από ταξίδια, εξόδους και προσωπικές στιγμές είχαν πρωταγωνιστήσει στις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για απομάκρυνση, ενώ πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι η influencer φέρεται να έχει μετακομίσει σε νέο σπίτι. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενίσχυσε τα σενάρια περί χωρισμού.

Εντύπωση είχε προκαλέσει και η απουσία οποιασδήποτε κοινής ανάρτησης την 1η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωναν τρία χρόνια σχέσης. Ούτε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ούτε ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσαν φωτογραφία ή κάποια προσωπική αφιέρωση, όπως είχαν κάνει προηγούμενες χρονιές.

Αντίστοιχα σχόλια είχαν προκαλέσει και τα γενέθλια της επιχειρηματία. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στο πάρτι της, ωστόσο η παρουσία του έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που δημοσίευσαν άλλοι καλεσμένοι και όχι μέσα από κάποια κοινή ανάρτηση του ζευγαριού.