Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το φορτηγό που ενδέχεται να διαδραμάτισε ρόλο στο σοβαρό τροχαίο με θύμα τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη. Η 19η Νοεμβρίου σημαδεύτηκε από την παράσυρσή της στη Βούλα, ενώ έκανε τζόκινγκ, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι Αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστώσουν την ακριβή αλληλουχία των κινήσεων πριν από τη σύγκρουση και να εξακριβώσουν εάν υπήρξε κάποιος παράγοντας που επηρέασε την ορατότητα του οδηγού.

Η Χριστίνα Βακάκη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της. Στη συνέχεια, κατόπιν δικής της επιθυμίας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η γυναίκα φέρει κατάγματα στα χέρια και στα πόδια και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών της, η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί.

Το σημείο της παράσυρσης και το φορτηγό που εξετάζεται

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου, στο ρεύμα προς Κορωπί, στο ύψος της Βούλας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε φορτηγό στο σημείο, το οποίο ενδεχομένως περιόριζε την ορατότητα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό η παρουσία του συνδέεται με την παράσυρση.

Το MEGA έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το σημείο του ατυχήματος, ενώ οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να φωτίσει τις συνθήκες του περιστατικού και να δώσει απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν από την πρόσκρουση.

Η οικογενειακή τραγωδία με τον θάνατο του Γιώργου Βακάκη το 2017

Το νέο τροχαίο με θύμα τη Χριστίνα Βακάκη επαναφέρει στη δημοσιότητα τη μεγάλη οικογενειακή τραγωδία του Φεβρουαρίου του 2017, όταν ο αδελφός της, Γιώργος Βακάκης, έχασε τη ζωή του σε ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία εκείνης της περιόδου.

Ο 24χρονος οδηγούσε μια Porsche στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν στο ύψος της Θήβας έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε άλλο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης.

Η σύγκρουση ήταν θανατηφόρα για τέσσερις ανθρώπους. Νεκροί ανασύρθηκαν ο Γιώργος Βακάκης και ο παιδικός του φίλος, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού. Τη ζωή τους έχασαν επίσης η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο μόλις τριών ετών γιος της, Παύλος, οι οποίοι βρίσκονταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο σύζυγος και πατέρας, Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε απομακρυνθεί από το όχημα λίγο πριν από τη σύγκρουση και έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά από εκείνο το πολύνεκρο δυστύχημα, η οικογένεια Βακάκη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια που συνδέεται με τροχαίο ατύχημα. Αυτή τη φορά, η αγωνία αφορά την πορεία της υγείας της Χριστίνας Βακάκη