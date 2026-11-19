Τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζονται τις τελευταίες ημέρες πρόσωπα και καταστάσεις εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου. Η παρουσιάστρια του MEGA έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της για το θέμα που έχει προκύψει με την απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον δημοσιογράφο.

Η αφορμή δόθηκε από τη συζήτηση γύρω από την ένταση που σημειώθηκε στο «Happy Day» ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και τους συνεργάτες του, με την παρουσιάστρια να στέκεται κυρίως στην επικριτική διάθεση που, όπως είπε, έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα.

«Εμένα με έχει εντυπωσιάσει η κακία που έχω δει αυτές τις μέρες», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε τη διάκριση που κάνει ανάμεσα στην κριτική για την επαγγελματική δουλειά και στην προσωπική εμπάθεια, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ζητήματα για τα οποία δεν έχουν ακόμη δοθεί όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

«Αυτή η κακία που αναβλύζει αυτές τις μέρες για ανθρώπους και για πράγματα που ακόμα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, αλλά θα συμβεί, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ειλικρινά, η κριτική απέναντι στη δουλειά, και στη δική μας και στη δουλειά ολονών μας, νομίζω ότι είναι θεμιτή και αναμενόμενη, γιατί η δουλειά μας είναι δημόσια, άρα κρίνεται. Η κακία, όμως, δεν είναι θέμα κριτικής, είναι θέμα ψυχής».

Η παρέμβασή της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η απουσία του Νίκου Συρίγου από το τηλεοπτικό πλατό εξακολουθεί να απασχολεί, ενώ παράλληλα η αντιπαράθεση του δημοσιογράφου με τον Δημήτρη Παπανώτα έχει επανέλθει στο προσκήνιο.

Οι τρεις εβδομάδες απουσίας του Νίκου Συρίγου και η ένταση στο Happy Day

Τρεις εβδομάδες χωρίς τον Νίκο Συρίγο έχει συμπληρώσει η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τη Μαίρη Αργυριάδου να βρίσκεται στη θέση του. Η παρατεταμένη απουσία του δημοσιογράφου έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις για την τηλεοπτική του παρουσία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί όλες οι διευκρινίσεις γύρω από την υπόθεση.

Την ίδια ημέρα, η κατάσταση στο «Happy Day» ήταν ιδιαίτερα τεταμένη. Ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής, με αφορμή ένα αιχμηρό σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για τον Κώστα Τσουρό.

Η αντιπαράθεση συνδέθηκε και με τη μακροχρόνια διαφωνία του Παπανώτα με τον Νίκο Συρίγο. Η μεταξύ τους κόντρα είχε ξεκινήσει μετά την κριτική που είχε ασκήσει ο δεύτερος σε δήλωση του πρώτου για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, όταν ο Δημήτρης Παπανώτας είχε πει: «ξέρουμε πώς βρέθηκε στον Alpha».

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι οι συνεργάτες του δεν του επιτρέπουν να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για πρόσωπα με τα οποία έχει προσωπικές διαφορές, αφήνοντας ουσιαστικά αιχμές για τον Νίκο Συρίγο.