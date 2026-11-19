Εκκωφαντική απάντηση έδωσε ο Παναθηναϊκός μετά την προβληματική εμφάνιση στην Μπολόνια, περνώντας με επιβλητικό τρόπο από την έδρα της Ζάλγκιρις (72-87). Οι «πράσινοι» έδειξαν την ποιότητα και τις δυνατότητές τους απέναντι σε μια φορμαρισμένη ομάδα, κυριάρχησαν για μεγάλο διάστημα και, όταν οι γηπεδούχοι απείλησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, βρήκαν τις λύσεις για να πάρουν ξανά τον έλεγχο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και με 21 πόντους έδωσε το σύνθημα για την τελική αντεπίθεση. Δίπλα του ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε έπειτα από σχεδόν έναν μήνα απουσίας. Ο Γάλλος σέντερ έδωσε πολύτιμες αμυντικές λύσεις από το ξεκίνημα, περιορίζοντας τη δράση του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Η άμυνα του Φαλ και ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσαν τον τόνο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ της «Zalgirio Arena» και από τα πρώτα λεπτά έδειξε ότι είχε αφήσει πίσω του την εικόνα της Μπολόνια. Με τον Φαλ να δυσκολεύει τον Βαλαντσιούνας και τον Χέιζ-Ντέιβις να βρίσκει συνεχώς λύσεις στην επίθεση, η ομάδα του Ομπράντοβιτς πήρε από νωρίς τον έλεγχο.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα, φτάνοντας αρχικά στο +5 (8-13 και 10-15), ενώ στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά στους εννέα πόντους, με το 13-22 στο 8′ και το 15-24 στο 9′.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +11 (17-28), έχοντας ως βασικά επιθετικά στηρίγματα τον Χέιζ-Ντέιβις, που είχε ήδη 11 πόντους, και τον Γιαμπουσέλε με οκτώ. Η αμυντική λειτουργία είχε περιορίσει τις επιλογές των Λιθουανών, οι οποίοι δυσκολεύονταν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε προσωρινά. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη συγκέντρωσή του, φορτώθηκε γρήγορα με ομαδικά φάουλ και έκανε λάθη, δίνοντας στη Ζάλγκιρις την ευκαιρία να μειώσει σε 23-28 στο 12′.

Η απάντηση ήρθε με την παρουσία των Σλούκα, Γκραντ, Ναν, Μπόνγκα και Μήτογλου στο παρκέ. Το εναλλακτικό σχήμα έδωσε ξανά ενέργεια στους «πράσινους», οι οποίοι ξέφυγαν με δέκα πόντους (28-38 στο 15′). Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και εκμεταλλεύτηκαν κάθε αδυναμία της ελληνικής ομάδας, μειώνοντας τη διαφορά. Το ημίχρονο έκλεισε στο 39-47, με τον Χέιζ-Ντέιβις να έχει ήδη 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Η αντεπίθεση της Ζάλγκιρις και η απάντηση των «πρασίνων»

Το τρίτο δεκάλεπτο έκρυβε τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τον Παναθηναϊκό. Παρότι ξεκίνησε με προβάδισμα 11 πόντων (39-50), η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η επιθετική δυστοκία έδωσε τη δυνατότητα στη Ζάλγκιρις να επιστρέψει δυναμικά.

Οι Λιθουανοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 11-2 και μέσα σε περίπου πέντε λεπτά έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (52-52). Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και η Ζάλγκιρις πέρασε μπροστά με 55-54, έχοντας πλέον μετατρέψει σε θρίλερ μια αναμέτρηση στην οποία βρισκόταν για μεγάλο διάστημα πίσω στο σκορ.

Σε εκείνο το σημείο, όμως, φάνηκε ο χαρακτήρας του Παναθηναϊκού. Με τον Σλούκα να δίνει λύσεις από την περιφέρεια και τον Λεσόρ να σκοράρει κοντά στο καλάθι, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 5-0 και έκλεισαν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 55-59.

Ο Ναν πήρε φωτιά και ο Λεσόρ απογείωσε τη διαφορά

Η τελευταία περίοδος είχε την υπογραφή του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά στους επτά πόντους (55-62 στο 31′), και στη συνέχεια ανέλαβε να τελειώσει τη δουλειά για την ομάδα του.

Με συνεχόμενες επιθετικές πρωτοβουλίες, ο Ναν έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (60-70 στο 34′), βάζοντας φρένο στον ενθουσιασμό των γηπεδούχων και της εξέδρας. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους (62-74), με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν.

WHAT. A. POSTER. 😮‍💨 @ThiasLsf OH WOW! 😮 ☘️ https://t.co/k8cIV5rl0b — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026

Το αποκορύφωμα ήρθε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κάρφωσε μπροστά στον Βαλαντσιούνας, ανεβάζοντας το προβάδισμα στο +14 (64-78 στο 36′).

Η Ζάλγκιρις δεν είχε πλέον απαντήσεις. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε με άνεση τα τελευταία λεπτά και έφυγε από το Κάουνας με μια μεγάλη νίκη 72-87, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του.