Μπορεί τα Χριστούγεννα να απέχουν ακόμη μερικές εβδομάδες, ωστόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται πως έχει ήδη μπει για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, αποφασίζοντας να κάνει στη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, μερικά ιδιαίτερα δώρα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας επέλεξε να συνδυάσει τον ρομαντισμό με το χιούμορ, δημιουργώντας μια σειρά από προσωποποιημένα χριστουγεννιάτικα αντικείμενα, στα οποία πρωταγωνιστούν ο ίδιος και η αγαπημένη του. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε, παρουσίασε τις εκπλήξεις που ετοίμασε για την τραγουδίστρια, καταγράφοντας παράλληλα τις αυθόρμητες αντιδράσεις της. Το πρώτο δώρο ήταν μια κούπα με φωτογραφία του ζευγαριού, στην οποία οι δυο τους απεικονίζονται ως Άγιοι Βασίληδες. Πάνω στην κούπα υπήρχε και ένα τρυφερό μήνυμα που έγραφε: «Το πιο όμορφο ταξίδι είναι μαζί σου». «Μωρό μου, βρήκα το δώρο σου για τα Χριστούγεννα», ακούγεται να λέει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, παρουσιάζοντας τη δημιουργία του. Ωστόσο, η Ρία Ελληνίδου δεν στάθηκε μόνο στη ρομαντική αφιέρωση, αλλά παρατήρησε μια λεπτομέρεια που στάθηκε αφορμή για ένα ξεκαρδιστικό πείραγμα.

Στην εικόνα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φορούσε την κλασική κόκκινη στολή του Άγιου Βασίλη, ενώ εκείνη εμφανιζόταν με πράσινα. Η τραγουδίστρια δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει, ρωτώντας τον με χιούμορ: «Εγώ είμαι ο πράσινος Άγιος Βασίλης; Θες να πεις με έναν τρόπο ότι είμαι μεγαλύτερη από σένα; Αυτό θες να πεις;» Ο επιχειρηματίας έσπευσε να της εξηγήσει πως η επιλογή του πράσινου χρώματος δεν είχε καμία σχέση με την ηλικία της, αναφέροντας ότι παλαιότερα ο Άγιος Βασίλης απεικονιζόταν και με πράσινη στολή, πριν επικρατήσει η κόκκινη για εμπορικούς λόγους.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρουσίασε στη Ρία Ελληνίδου ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο δώρο: ένα πουλόβερ με τυπωμένο το δικό του πρόσωπο σε χριστουγεννιάτικη εκδοχή. Μάλιστα, την προέτρεψε να το φοράει στις εξόδους της, με την τραγουδίστρια να αντιμετωπίζει την πρότασή του με άφθονο χιούμορ. Η Ρία Ελληνίδου σχολίασε χαριτολογώντας όσα την έβαζε να κάνει για να αποδείξει την αγάπη της, ενώ αστειεύτηκε πως θα μπορούσε να φορέσει το συγκεκριμένο πουλόβερ ακόμη και στο πρώτο πρόγραμμα. Το ζευγάρι, μέσα από τον παιχνιδιάρικο διάλογό του, μοιράστηκε μια χαλαρή στιγμή από την καθημερινότητά του, με τα πειράγματα και τα γέλια να έχουν την τιμητική τους.