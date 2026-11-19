Με σαφή διάθεση πολιτικής σάτιρας έκανε την πρώτη του εμφάνιση το «Ράδιο Αρβύλα» στο νέο τηλεοπτικό του σπίτι, το MEGA. Το κανάλι και ο Αντώνης Κανάκης έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής, το οποίο κινείται στη γνώριμη σατιρική γραμμή της ομάδας.

Η επιστροφή της εκπομπής βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πρεμιέρα αναμένεται σε τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Το πρώτο προωθητικό βίντεο λειτουργεί ως μια αρχική γεύση του περιεχομένου που θα ακολουθήσει, με την πολιτική επικαιρότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι ημέρες προβολής και οι αλλαγές στο MEGA

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, το «Ράδιο Αρβύλα» αναμένεται να μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, με τις δύο μηνιαίες εκπομπές του «Αλ Τσαντίρι» με τον Λάκη Λαζόπουλο να αποτελούν εξαίρεση στο πρόγραμμα.

Η μετακίνηση της πολιτικής σάτιρας στην prime time σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για το πρόγραμμα του MEGA, καθώς το κανάλι επενδύει σε μια ζώνη με έντονο πολιτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, στον νέο προγραμματισμό αναμένεται να ενταχθούν και οι εκπομπές «Boomers» και «Βινύλιο», ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί στον Αντώνη Κανάκη και επιπλέον τηλεοπτικός χρόνος τις Πέμπτες.