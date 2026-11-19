Για τον έρωτά της με τον Λευτέρη Σουλτάτο, την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί και τις αγωνίες που βίωσαν στα πρώτα βήματα της κοινής τους ζωής μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!».

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στη λεγόμενη «μοντέρνα οικογένεια» που έχουν δημιουργήσει με τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας πως η μεγαλύτερη πρόκληση για τους δυο τους ήταν να βρουν τις σωστές ισορροπίες ανάμεσα στα τρία παιδιά τους. Η Βάσω Λασκαράκη έχει αποκτήσει μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο. Όπως εξομολογήθηκε, η απόφαση να ενώσουν τις οικογένειές τους συνοδεύτηκε από αρκετό άγχος, καθώς και οι δύο ήθελαν να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα αισθάνονταν άνετα με τη νέα πραγματικότητα. «Δεν ξέρω αν ήταν εύκολο, σίγουρα είναι πολύ ανακουφιστικό όταν το πετυχαίνεις. Θέλει πάρα πολλή δουλειά, αλλά στο τέλος λες ότι για κάποιον λόγο η ζωή τα έφερε έτσι», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως τα ίδια τα παιδιά κατάφεραν να βρουν τον δρόμο τους, πολλές φορές πιο γρήγορα από τους γονείς τους. «Εγώ είχα άγχος για το δικό μου παιδί, ο Λευτέρης για τα δικά του, αλλά είναι μαγικό όταν οι γονείς εμπιστευτούν τα παιδιά τους», εξομολογήθηκε. Μάλιστα, περιέγραψε με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο τις συζητήσεις που έκαναν με τον σύζυγό της εκείνη την περίοδο. «Γιατί και τα τρία ήταν σε ευαίσθητες ηλικίες και τελικά χάραξαν τα ίδια τον δρόμο πριν από εμάς, που τελικά ήμασταν οι παρατηρητές με την ψυχή στο στόμα πολλές φορές, με ατελείωτες κουβέντες και ανοιχτά χαρτιά στα τραπέζια για την κατεύθυνση που πάμε», ανέφερε. Η ηθοποιός εξήγησε πως το μυστικό ήταν να μην πιέσουν κανένα από τα παιδιά, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τη δική τους σχέση με τον χρόνο. «Το είχαμε πολύ μεγάλο άγχος, αλλά ταυτόχρονα το κάναμε πολύ μαλακά. Αφήσαμε τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους, χωρίς πιέσεις», τόνισε.

Σήμερα, οι στιγμές που περνούν και οι πέντε μαζί αποτελούν για εκείνη απόλυτη προτεραιότητα. «Το να είμαστε και οι πέντε μαζί είναι κάτι που δεν θυσιάζω για καμία δουλειά, είναι οι καλύτερές μου στιγμές», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Βάσω Λασκαράκη γύρισε, όμως, τον χρόνο πίσω και στην αρχή της γνωριμίας της με τον Λευτέρη Σουλτάτο. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους είχαν συναντηθεί αρχικά σε έναν φούρνο στην Κρήτη, μέσω ενός κοινού φίλου, ενώ η επόμενη συνάντησή τους έγινε ενάμιση χρόνο αργότερα, εντελώς τυχαία, σε μια κοινή παρέα στην Αθήνα. «Είμαστε μαζί από τις αρχές του 2018 και παντρευτήκαμε στα μέσα του 2019. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, που τον πρώτο καιρό έπαθα κανονικό μπλακάουτ», παραδέχτηκε. Το καλοκαίρι του 2018 αποφάσισαν να γνωρίσουν τα παιδιά τους μεταξύ τους και από εκείνη τη στιγμή η σχέση τους άρχισε να παίρνει πιο σοβαρή τροπή. «Όταν αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τα παιδιά μεταξύ τους, το καλοκαίρι του 2018, τα πράγματα από εκεί και μετά πήραν τον δρόμο τους, είπαμε ότι θα μείνουμε όλοι μαζί», εξήγησε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη δημοσιότητα που συνόδευσε την αρχή της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας πως ο Λευτέρης Σουλτάτος δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να διαχειριστεί το ενδιαφέρον των περιοδικών. Όπως περιέγραψε, πριν από την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, είχε προσπαθήσει να τον προετοιμάσει για το ενδεχόμενο να γίνουν θέμα στα μέσα ενημέρωσης. Εκείνος, ωστόσο, δεν πίστευε πως η προσωπική του ζωή θα απασχολούσε τόσο έντονα τη δημοσιότητα. «Έλα τώρα, ποιος θα ασχοληθεί μαζί μου», της είχε απαντήσει τότε. Όταν, όμως, δύο εβδομάδες αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο εξώφυλλο, η αντίδρασή του ήταν διαφορετική. «Ο Λευτέρης έπρεπε να καταλάβει και ο ίδιος τι είχε συμβεί, να προετοιμάσει τα δικά του παιδιά, άργησε πολύ να το ξεπεράσει. Έπρεπε εγώ να το διακωμωδώ συνέχεια, γιατί είχε ζοριστεί πολύ», αποκάλυψε.