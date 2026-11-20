Τον απόλυτο έρωτα φαίνεται πως έχει βρει στο πρόσωπο του Γιώργου Αμούτζα η Τάνια Μπρεάζου, η οποία δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της.

Η γνωστή τραγουδίστρια φιλοξενήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή της Σάσας Σταμάτη στα Παραπολιτικά 90,1 και μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον ηθοποιό, με τον οποίο συμπληρώνουν δύο χρόνια κοινής πορείας. «Είναι ο άνθρωπός μου. Τι να πω για τον Γιώργο; Ο Γιώργος είναι δώρο. Δώρο που έφερε ο Θεός στη ζωή μου και το εννοώ αυτό. Είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα, ένα πλάσμα που θαυμάζω όχι μόνο επειδή είναι σύντροφός μου, τον θαυμάζω σαν άνθρωπο. Είμαστε δύο χρόνια μαζί, είμαι καψούρα», εξομολογήθηκε η Τάνια Μπρεάζου.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε πως στα όνειρά της βρίσκεται και η δημιουργία οικογένειας με τον αγαπημένο της. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν βιάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα. «Όλα στην ώρα τους. Ζούμε το τώρα, δεν συζητάμε. Εννοείται θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Υπάρχει αυτή η επιθυμία όταν συναντάς τον άνθρωπό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πέρα από τα προσωπικά της, η Τάνια Μπρεάζου αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη καταθέσει τραγούδι για τη Eurovision. «Έχω καταθέσει τραγούδι και είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι ένα κομμάτι για το οποίο είμαι υπερήφανη και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», δήλωσε, επισημαίνοντας πως περιμένει το αποτέλεσμα με συγκρατημένη αισιοδοξία και ελπίζει το τραγούδι της να κερδίσει την αγάπη του κόσμου.