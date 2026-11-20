Ήταν τρεις το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου1989 όταν γεννιόταν στην Ελλάδα η ιδιωτική τηλεόραση. Γονείς του πέντε εκδότες, πανίσχυροι την εποχή εκείνη που είχαν αποφασίσει να πάρουν μέρος στην ίδρυση του Τηλέτυπου ΑΕ της εταιρείας που έφερε στο MEGA στους τηλεοπτικούς δέκτες. Ο Χρήστος Λαμπράκης (ΒΗΜΑ-ΝΕΑ), ο ΚίτσοςΤεγόπουλος (Ελευθεροτυπία), ο όμιλος Βαρδινογιάννη (Μεσημβρινή), ο Αριστείδης Αλαφούζος (Καθημερινή) και ο Γιώργος Μπόμπολας (Έθνος) αποφάσισαν να πετάξουν και στον τηλεοπτικό αέρα.

Είχε προηγηθεί μεγάλη διαφημιστική καμπάνια σε κινηματογράφους

Αλλά και σε έντυπα

Όσο κι αν προσπαθούσαν να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους οι προσδοκίες από το τηλεοπτικό κοινό ήταν μεγάλες. Η ΕΡΤ και στις τρεις μορφές της με τα ισάριθμα κανάλια αντιμετώπιζε προβλήματα. Κακή ποιότητα προγράμματος, εκπομπές και σήριαλ εναλλάσσονταν έτσι χωρίς κάποια ειδική στόχευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνο το πρωί δεν βγήκε στον αέρα η εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά και του Δήμου Μυλωνά στην ΕΡΤ1 γιατί οι τεχνικοί δεν είχαν συμφωνήσει για την υπερωριακή απασχόληση, ενώ τα περισσότερα βίντεο δεν είχαν μονταριστεί. Ο Κώστας Ρηγόπουλος και η Κάτια Αναλυτή μίλησαν για την θεατρική τους παράσταση και πολλά άλλα, αλλά δεν τους είδε κανείς στον αέρα. Η συνέντευξη προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένη τις επόμενες μέρες.

Σε αυτό το κλίμα το νέο κανάλι ήταν το πρώτο που έφερε τις ζώνες εκπομπής. Ήξερε ο τηλεθεατής ότι την τάδε ώρα θα παρακολουθούσε παιδικό πρόγραμμα, λίγο αργότερα σαπουνόπερα ή αργά το βράδυ αστυνομική σειρά. Κι ακόμη ήταν το πρώτο που τήρησε το ωρολόγιο πρόγραμμα των εκπομπών του, κάτι που δεν είχε καταφέρει η κρατική τηλεόραση στα 33 χρόνια της λειτουργίας της.

Το πρόγραμμα από Δευτέρα ως Παρασκευή άρχιζε στις τρεις το μεσημέρι και το Σαββατοκύριακο νωρίτερα στη 1.30

Σήμερα δύσκολα ένα κανάλι θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικό με αυτό το πρόγραμμα, αλλά για την εποχή του ήταν αποδεκτό.

Με την έναρξη του προγράμματος εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής του καν καναλιού Νίκος Σκουλάς να πει δυο λόγια κι αμέσως μετά η Δήμητρα Παπαδήμα ανάγγειλε το πρόγραμμα της ημέρας

Από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα προβαλλόταν η σειρά Διάστημα 1999» που την είχαν ξαναδεί παλαιότερα οι τηλεθεατές στην κρατική τηλεόραση. Μεταδιδόταν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Την Τρίτη υπήρχε ένα επεισόδιο του Ταρζάν και την Πέμπτη οι Ντιούκς

Από τις 4 ακολουθούσε ένα ημίωρο με κινούμενα σχέδια. Μπάτμαν την Δευτέρα, Θάντερμπερντ (Τρίτη και Πέμπτη), Σούπερ Ηρωες (Τετάρτη), Σούπερμαν (Παρασκευή)

Στις 4.30 και για μία ώρα υπήρχε το Mega Hits, εκπομπή για τη μουσική με βίντεο κλιπ σε παρουσίαση των Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Βίκυς Μαραγκάκη, Νάντιας Μουρούζη, Νίκου Πατρελάκου, Πασχάλη Πλήση και Άκη Σακελλαρίου.

Στις 5.30 ξεκινούσε η Βραζιλιάνικη σαπουνόπερα Δικαίωμα στην αγάπη σε 160 συνέχειες.

Στις 6.00 Δελτίο ειδήσεων, το πρώτο το παρουσίασε η Εύα Μαυρογένη και από τις 6.05 και για τα επόμενα 25 λεπτά προβάλλονταν εναλλάξ αμερικάνικες ημίωρες χιουμοριστικές σειρές. Σλενζ Χάμερ (Δευτέρα), Κέιτ και Αλις (Τρίτη), Με δύο μπαμπάδες (Τετάρτη), Άτακτα παιδιά (Πέμπτη), Οι γκαρσόνες (Παρασκευη»),

Κάθε μέρα στις 6.30 προβαλλόταν η Αμερικανική κοινωνική σειρά Κάπιτολ κι αμέσως μετά το ωριαίο Φάλκον Κρεστ.

Στις 8 ήταν η σειρά των τηλεπαιχνιδιών Γράμματα και Αριθμοί με τον Κώστα Παπαντωνόπουλο που στην ΕΡΤ παρουσίαζε εκπομπή για το βιβλίο (Δευτέρα), Λαβύρινθος με την Μαρία Αλιφέρη (Τρίτη, Παρασκευή, Κυριακή), Τηλεμαχίες με τον Βασίλη Τσιβιλίκα (Τετάρτη, Σάββατο) και Θησαυρόλεξο (Πέμπτη) με τον Νίκο Πιλάβιο.

Στις 8.30 υπήρχε ημίωρο Δελτίο Ειδήσεων (Τα γεγονότα στις 8.30) με τη Λιάννα Κανέλη και παρτενέρ (συνήθως) τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Άλκηστη Κιούση, ενώ το βραδυνό πρόγραμμα διαφοροποιήσεις:

Από τις 9 το βράδυ κάθε Τρίτη και Πέμπτη υπήρχαν οι Διαξιφισμοί, πολιτικό τοκ σόου με τον Παντελή Καψή, με δύο καλεσμένους από διαφρετικά κόμματα, την Τετάρτη το Παράθυρο στα σπορ με τον Κώστα Βερνίκο και την Παρασκευή η επίσης αθλητική εκπομπή συνεντεύξεων Στα 11 βήματα με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Τα πρώτα τρέιλερ

Η βραδιά συνεχιζόταν:

Δευτέρα: Ελληνική Ταινία και στη συνέχεια τις αστυνομικές σειρές Ιδιωτικός ντεντέκτιβ Σπένσερ και Αντίζηλοι.

Ελληνική Ταινία και στη συνέχεια τις αστυνομικές σειρές Ιδιωτικός ντεντέκτιβ Σπένσερ και Αντίζηλοι. Τρίτη : Τρία αμερικάνικα σήριαλ, Τα διαμάντια, Οι σκληροί του Σικάγο και Κουνγκ Φου που επίσης είχε προβληθεί από την κρατική τηλεόραση

: Τρία αμερικάνικα σήριαλ, Τα διαμάντια, Οι σκληροί του Σικάγο και Κουνγκ Φου που επίσης είχε προβληθεί από την κρατική τηλεόραση Τετάρτη: Ξένη ταινία και το σήριαλ αυτοτελών επεισοδίων Η επιστροφή του Αγίου

Ξένη ταινία και το σήριαλ αυτοτελών επεισοδίων Η επιστροφή του Αγίου Πέμπτη: Το ξενοδοχείο (δραματική κομεντί), Χάντερ (αστυνομικό) και Θρίλερ

Το ξενοδοχείο (δραματική κομεντί), Χάντερ (αστυνομικό) και Θρίλερ Παρασκευή: Δύσκολα χρόνια (Αυστραλιανή μίνι σειρά), Οι δύο αστυνομικίνες (αυτοτελή επεισόδια)

Το Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα ξεκινούσε στη 1.30 με Στρουμφ (Σάββατο) ή Μάπετ Σώου (Κυριακή).

Στις 2 το μεσημέρι υπήρχε η Αυστραλιανή σειρά Ιπτάμενοι Γιατροί (Σάββατο) και τα ντοκιμαντέρ του Νάσιοναλ Τζεογράφικ

Στις 3 οι Ιστορίες της Αγκάθα Κρίστι (Σάββατο) και το γουέστερν Η μεγάλη κοιλάδα (Κυριακή).

Το Σάββατο ακολουθούσε η τρίωρη αθλητική εκπομπή Mega Super Sport με παρουσιαστή τον Άλκη Πασαλίδη. Στην εκπομπή προβάλλονταν στιγμιότυπα από το Αγγλικό ποδόσφαιρο και μεγάλα ματς του ΝΒΑ.

Στις 7 τη σκυτάλη παραλάμβανε η Λιάνα Κανέλη με το Ψηλά τα χέρια για να ακολουθήσουν Ελληνική και ξένη ταινία και η Χαβάη 5-0.

Την Κυριακή στις εννιά το βράδυ ξεκινούσε η εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα με στιγμιότυπα από τους αγώνες της Κυριακής με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και τον Νικήτα Γαβαλά, ενώ στις 10 υπήρχε Ξένη Ταινία και αμέσως μετά τα μεσάνυχτα η σειρά Λου Γκραντ δημοφιλής και στην Ελλάδα από το πέρασμά της από την κρατική ΕΡΤ.

Οι μετρήσεις θεαματικότητας για τη πρώτη μέρα λειτουργίας (Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1989) είναι ενδεικτικοί:

ΜΕGA 36,2%

ΕΤ-1 26,25%

ΕΤ-2 11,09%

Μπορεί το πρόγραμμα να το έβλεπαν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως προέβλεπαν οι σχετικές προσωρινές άδειες, αλλά οι διαφημιστές το στήριξαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Media Services» η διαφημιστική δαπάνη της πρώτης μέρας λειτουργίας του είναι χαρακτηριστική.

Στο MEGA προβλήθηκαν 120 διαφημιστικά μηνύματα (364.781 δρχ τα 30’’) που απέφεραν έσοδα 39.250.000 δρχ

Στην ΕΤ-1 προβλήθηκαν 134 διαφημιστικά μηνύματα (664.116 δρχ τα 30’’) με έσοδα 79.738.000 δρχ

Στην ΕΤ-2 προβλήθηκαν 32 διαφημιστικά μηνύματα (490,173 δρχ τα 30’’) με έσοδα 14.542.000 δρχ, και

Στην ΕΤ-3 προβλήθηκαν δύο διαφημιστικά μηνύματα (73.560 δρχ τα 30’’) με έσοδα 128.000 δρχ.

Μία εβδομάδα νωρίτερα η ΕΤ-1 είχε 146 διαφημιστικά μηνύματα και η ΕΤ-2 πενήντα.

Κινηματογράφος

1994: Πέντε βραβεία απέσπασε στο 35ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης η ταινία του Αντώνη Κόκκινου «Τέλος Εποχής».

2002: Πρεμιέρα της 20ης ταινίας της σειρά του Τζέιμς Μποντ Πέθανε μια άλλη μέρα σε σκηνοθεσία Λι Ταμαχόρι με πρωταγωνιστές τον Πιρς Μπρόνσναν (τελευταία) και Χάλι Μπέρι.

Θέατρο

1890: Η Γαλλίδα ηθοποιός Σάρα Μπερνάρ επιστρέφει στις ΗΠΑ τέσσερα χρόνια μετά. Σε συνέντευξη στη Νέα Υόρκη αποκαλύπτει ότι στην περιοδεία της θα ερμηνεύσει τον Άμλετ.

1906: Στο Λονδίνο παρουσιάζεται για πρώτη φορά το θεατρικό έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο Το δίλημμα του γιατρού.

Μουσική

1805: Η μοναδική όπερα του Μπετόβεν, Φιντέλιο ανεβαίνει για πρώτη φορά στη Βιέννη.

Διάφορα

1820: Μια φάλαινα 80 τόνων επιτίθεται σε φαλαινοθηρικό, η ιστορία αποτέλεσε έμπνευση για τον Χέρμαν Μέβιλ στο να γράψει το Μπόμπι Ντικ.

1948: Αμερικανικό αερόστατο φτάνει στο ύψος ρεκόρ 43 χιλιομέτρων.

Αθλητισμός

2022: Ο Ολλανδός πιλότος της F1Μαξ Φερστάπεν υπερασπίζει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή