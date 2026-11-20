Με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές, θα κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Η αστάθεια θα εντοπίζεται κυρίως στα δυτικά, ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με την Κρήτη να καταγράφει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες, καθώς τοπικά θα φτάσουν τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς, με τις ελάχιστες τιμές να βρίσκονται μεταξύ 5 και 7 βαθμών.

Στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 19 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη αναμένονται οι υψηλότερες τιμές, από 11 έως 28 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 21, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 13 και 20 βαθμών. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο

Νοτιοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν αρχικά στο Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει τα 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς, διατηρώντας ένταση έως 4-5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, επίσης έως 4-5 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και δυτικοί άνεμοι έως 3-4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 17 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.