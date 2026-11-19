Ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του «Deal» αποκάλυψε η Μάιρα Καρλή, η δικηγόρος που βρίσκεται φέτος στο πλευρό του Γιώργου Θαναηλάκη στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του Alpha. Με ένα βίντεο στο TikTok, έδωσε στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, δείχνοντας την πόρτα του ειδικού δωματίου όπου φυλάσσονται τα κουτιά με τα χρηματικά ποσά.

Η ίδια εξήγησε ότι στον συγκεκριμένο χώρο τοποθετούνται τα χρήματα μέσα στα κουτιά. Στη συνέχεια, κάθε κουτί σφραγίζεται και παίρνει τον δικό του αριθμό, προτού μοιραστεί στους παίκτες του παιχνιδιού.

Όπως αποκάλυψε, πρόσβαση στο δωμάτιο έχει μόνο εκείνη, καθώς είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των χρηματικών ποσών και των αριθμών στα κουτιά, αλλά και για τη σφράγισή τους. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί απόλυτη εχεμύθεια, αφού το περιεχόμενο κάθε κουτιού πρέπει να παραμείνει κρυφό.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια: ούτε η ίδια γνωρίζει ποιο κουτί θα επιλεγεί τελικά από κάθε παίκτη. Η επιλογή γίνεται τυχαία, επομένως η γνώση της για το περιεχόμενο των κουτιών δεν της επιτρέπει να προβλέψει ποιο χρηματικό ποσό θα βρεθεί μπροστά στον εκάστοτε διαγωνιζόμενο.

Η Μάιρα Καρλή δεν μπήκε στο δωμάτιο για να δείξει το εσωτερικό του στους followers της, καθώς, όπως εξήγησε, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Περιορίστηκε, έτσι, στην παρουσίαση της πόρτας και στην περιγραφή της διαδικασίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maira (@mairakarli)

Ποια είναι η Μάιρα Καρλή

Η Μάιρα Καρλή είναι δικηγόρος από τη Χαλκίδα και αποτελεί τη νέα προσθήκη στο «Deal». Η επιλογή της έγινε έπειτα από διαδικασία οντισιόν, στην οποία ξεχώρισε για την παρουσία της μπροστά στην κάμερα, την αμεσότητα και την επαγγελματική της εικόνα.

Η θέση που ανέλαβε έχει ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Είναι εκείνη που γνωρίζει εξαρχής ποιο χρηματικό ποσό βρίσκεται σε κάθε κουτί και έχει την ευθύνη να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία, με διαφάνεια και εχεμύθεια. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζει ότι κανένα από τα μυστικά του παιχνιδιού δεν αποκαλύπτεται πριν από την ώρα του.

Η παρουσία της στο πλατό έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, ενώ η επαγγελματική της ιδιότητα συνδυάζεται με την ανάγκη για ψυχραιμία, συγκέντρωση και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η παρουσία στο TikTok και η ενασχόληση με το Ποινικό Δίκαιο

Εκτός τηλεόρασης, η Μάιρα Καρλή διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας αναπτύξει το δικό της κοινό στο TikTok. Μέσα από τα βίντεό της σχολιάζει ζητήματα της επικαιρότητας με τη ματιά της νομικής επιστήμης και επιχειρεί να εξηγεί στους ακολούθους της θέματα που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση.

Η επαγγελματική της δραστηριότητα αφορά το Ποινικό και το Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, καθώς και το Αστικό Δίκαιο, τομείς στους οποίους έχει εξειδίκευση. Έτσι, η τηλεοπτική της παρουσία στο «Deal» έρχεται να προστεθεί στην ήδη ενεργή επαγγελματική και διαδικτυακή δραστηριότητά της.