Για την πατρότητα, τη σχέση του με τον 11χρονο γιο του και τις αγωνίες που συνοδεύουν το μεγάλωμα ενός παιδιού μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, προχωρώντας σε μια εξομολόγηση που ξεχώρισε.

Ο γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αναφέρθηκε στις αξίες που επιθυμεί να μεταδώσει στον γιο του, εξηγώντας πως δεν θέλει να του επιβάλει τις δικές του αντιλήψεις για τη ζωή. Αντίθετα, επιθυμία του είναι να του προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο άνθρωπο, που θα μπορεί να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. «Δεν θέλω να του μεταδώσω τίποτα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Με έχει παιδέψει. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να μεταδώσω σε έναν άνθρωπο κάτι το οποίο σε δέκα- είκοσι χρόνια που αυτός θα μεγαλώσει, σαφέστατα θα είναι ξεπερασμένο και λανθασμένο», ανέφερε αρχικά.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης εξήγησε πως, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελε να κρατήσει ο γιος του από εκείνον, αυτό είναι η αγάπη για τη ζωή, η δημιουργικότητα και η επιμονή στην πραγματοποίηση των ονείρων του. «Το μόνο που μπορώ να του μεταδώσω είναι αυτό που λειτούργησε στη δική μου σχέση με τους γονείς μου. Ότι να είναι δημιουργικός, να αγαπήσει τη ζωή, τη δουλειά, να προσπαθήσει», σημείωσε. Μάλιστα, τόνισε πως θα ήθελε ο γιος του να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που δεν εγκαταλείπει εύκολα τους στόχους του. «Μ’ αρέσουν, αγαπώ τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω, που διεκδικούν τα όνειρά τους. Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για αυτό που θεωρεί τη σημαντικότερη υποχρέωση κάθε γονιού απέναντι στο παιδί του. «Στα παιδιά μας χρωστάμε να τα αγαπάμε. Ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι και αυτά, αυτό θέλουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Ιωάννης Παπαζήσης δεν έκρυψε πως η πατρότητα έχει επηρεάσει ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του. Όπως αποκάλυψε, προσπαθεί να προσέχει τη συμπεριφορά του, γνωρίζοντας πως ο γιος του παρατηρεί τις αντιδράσεις του και μαθαίνει μέσα από το παράδειγμά του. «Και τη γλώσσα μου προσέχω και τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας προσέχω και ακόμα αν δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, θα μαγειρέψω για να με δει το παιδί μου. Και νεύρα να έχω στο τηλέφωνο, θα συγκρατήσω τη φωνή μου», εξομολογήθηκε. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται να τον απασχολεί περισσότερο είναι η τάση των γονιών να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους με υπερβολική κτητικότητα.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθηση πως η αγάπη δεν πρέπει να μετατρέπεται σε έλεγχο, αλλά να επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσουν τη δική τους προσωπικότητα. «Πιστεύω πάρα πολύ στην αυτονομία της ζωής. Πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε μια τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας. Δεν έχω κτητικότητα προς τα παιδιά. Δεν θέλω», ανέφερε. Μάλιστα, μοιράστηκε μια φράση που είχε διαβάσει από έναν ψυχολόγο και η οποία, όπως φαίνεται, τον επηρέασε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πατρότητα. «Διάβασα έναν πολύ ωραίο ψυχολόγο που έλεγε “Αγαπάτε τα παιδιά σας; Αφήστε τα ήσυχα”. Αυτό προσπαθώ να κάνω», αποκάλυψε. Παρά την επιθυμία του να προσφέρει στον γιο του την απαραίτητη ελευθερία, ο Ιωάννης Παπαζήσης παραδέχτηκε πως, όπως κάθε γονιός, βιώνει έντονη αγωνία για το μέλλον και την ευτυχία του παιδιού του. «Με ενδιαφέρει να είναι καλά. Τρέμω στις ημέρες που μεγαλώνει να είναι καλά, αλλά θέλω να τον αφήσω ήσυχο», κατέληξε.