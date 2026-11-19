Η δημιουργική ανάγκη που ένιωθε για την τηλεόραση, ακόμη και μετά τον γάμο και τη γέννηση της κόρης της, ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο η Μαρία Ηλιάκη επέλεξε να επιστρέψει στην επαγγελματική της καθημερινότητα. Η παρουσιάστρια μίλησε για τις ισορροπίες ανάμεσα στην οικογένεια και τη δουλειά, αλλά και για τα σχόλια που είχε δεχτεί από ανθρώπους που αντιμετώπισαν την επιστροφή της στην τηλεόραση ως ζήτημα ματαιοδοξίας.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο «Τύπος TV», η Μαρία Ηλιάκη ρωτήθηκε κατά πόσο η οικογένειά της έχει πλέον την πρώτη θέση στη ζωή της. Η ίδια δεν έκρυψε ότι ο σύντροφός της, Στέλιος, και η κόρη τους κάλυψαν ένα συναισθηματικό κενό που ένιωθε για πολλά χρόνια, ξεκαθάρισε όμως ότι η μητρότητα δεν σήμαινε για εκείνη το τέλος της επαγγελματικής της πορείας.

«Δεν το συζητώ. Δούλευα πάρα πολλά χρόνια και πάντα αισθανόμουν ότι κάτι μου έλειπε. Από την άλλη, όμως, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να δουλεύει και δεν έχει μάθει να κάθεται. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Στέλιος με στήριξε στην ανάγκη μου να επιστρέψω στη δουλειά, γιατί ήταν πραγματικά ανάγκη μου. Έχω μάθει να εργάζομαι και να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούσα ξαφνικά να ασχοληθώ με κάτι άλλο», ανέφερε.

Η απάντηση στα σχόλια περί ματαιοδοξίας

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχτηκε όταν αποφάσισε να επιστρέψει στην τηλεόραση, με ορισμένους να αναρωτιούνται γιατί ήθελε να συνεχίσει να εργάζεται από τη στιγμή που είχε δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Η ίδια θεώρησε άδικη αυτή την προσέγγιση, εξηγώντας ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση, αλλά ένα κομμάτι της προσωπικότητάς της. Όπως τόνισε, αγαπά αυτό που κάνει και αντλεί δημιουργικότητα από τη δουλειά της, χωρίς αυτό να μειώνει τη σημασία που έχει πλέον για εκείνη η οικογένειά της.

«Το λέω αυτό γιατί υπήρξαν άνθρωποι που σχολίασαν την επιστροφή μου στην τηλεόραση, αναρωτώμενοι γιατί ήθελα να επιστρέψω και αν ήταν θέμα ματαιοδοξίας. Εγώ αγαπώ αυτό που κάνω και αισθάνομαι δημιουργική μέσα από αυτό. Δεν μπορούσα να πω ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ επειδή παντρεύτηκα και έκανα παιδί», κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη.