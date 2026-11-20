Μια ξεχωριστή στιγμή από την καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη επανήλθε στην επικαιρότητα μέσα από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην Κύπρο το 2016. Πρόκειται για την επίσκεψή του στην Αγία Νάπα, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής τιμήθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, αποκτώντας το δικό του αστέρι στην Πλατεία Διασημοτήτων της περιοχής.

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, με τον τότε δήμαρχο της Αγίας Νάπας, Γιάννη Καρούσο, να συμμετέχει στα αποκαλυπτήρια της πλακέτας με το όνομα του καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποδεχθεί με χαρά την τιμητική διάκριση, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αναγνώριση της μουσικής του πορείας.

Στα στιγμιότυπα που επανήλθαν στο προσκήνιο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται χαμογελαστός να κρατά την τιμητική πλακέτα, ενώ φωτογραφίζεται δίπλα στο αστέρι του, πάνω στο κόκκινο χαλί που είχε τοποθετηθεί στον χώρο.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελούσε μια αναγνώριση της μέχρι τότε πορείας του στο ελληνικό τραγούδι και μια ξεχωριστή στιγμή από την παρουσία του στην Κύπρο.

Η επίσκεψή του στην Αγία Νάπα είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή συναυλία του στην περιοχή, ενώ η τελετή απονομής του αστεριού αποτέλεσε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν από εκείνο το ταξίδι.