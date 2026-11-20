Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 , για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Φροντίστε περισσότερο τον εαυτό σας, κάντε πράγματα για σας και μην παγιδεύεστε σε καταστάσεις ματαιώνοντας καθετί που σας ευχαριστεί για να μη δυσαρεστήσετε τους άλλους. Σε θέματα αγάπης, καριέρας αλλά και γενικότερα θα είστε πιο δημοφιλείς.

ΤΑΥΡΟΣ: Οριοθετήστε τις επιθυμίες σας και διεκδικήστε κάτι που εδώ και πολύ καιρό εκκρεμεί εξαιτίας κάποιων συνήθειών σας, τις οποίες δεν μπορείτε να ελέγξετε, γιατί τα περιθώρια για αναβολές στενεύουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δοκιμάστε κάποιες άλλες μεθόδους που θα σας δώσουν απαντήσεις στις αμφιβολίες σας, αλλά σκεφτείτε τις κινήσεις σας πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις σας. Η αίσθηση της ψυχολογικής απελευθέρωσης θα ενεργοποιήσει τα γοητευτικά στοιχεία σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δώστε προτεραιότητα στα συναισθήματά σας γιατί ήρθε η στιγμή να πείτε κάποια πράγματα με το όνομά τους και μη νιώθετε άσχημα για όσα πηγάζουν από την ψυχή σας.

ΛΕΩΝ: Τα λάθη δεν συγχωρούνται και επειδή δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για παιχνίδια, δώστε σημασία στη λεπτομέρεια, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επενδύσεις σας. Το να παλινδρομείτε στις ίδιες καταστάσεις θα σας στοιχίσει την ψυχική ηρεμία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μην αφήσετε να σας παρασύρουν διάφορες προτάσεις, που δεν είναι ξεκάθαρες, επειδή είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά δραστηριοποιηθείτε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση τού τι σημαίνει να είστε εκδηλωτικοί και με λιγότερες άμυνες.

ΖΥΓΟΣ: Η ανάγκη που έχετε για ισορροπία και αρμονία θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα στο φιλικό και το

οικογενειακό περιβάλλον σας. Η δυναμικότητά σας θα εξωτερικευτεί σε πολλά επίπεδα, ακόμα και στον ερωτικό σας τομέα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πείτε ναι σε νέες γνωριμίες και μην αφήσετε ανεκμετάλλευτες τις κοινωνικές επαφές σας, αφού δεν ξέρετε τον ρόλο που μπορεί να παίξουν στο μέλλον σας κάποιες από αυτές. Θα έχετε την προδιάθεση να ανοίξετε καινούργιες προοπτικές σε τομείς της ζωής σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η εμπειρία από μόνη της μπορεί να μην είναι αρκετή, γι’ αυτό ενεργοποιηθείτε, κρατώντας ωστόσο τις επιφυλάξεις σας για πράγματα τα οποία δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσουν. Οι πράξεις σας θα λένε πολύ περισσότερα από τις θεωρίες που κατά καιρούς αναπτύσσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η διαπίστωση πως κάποιες διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνουν με ευνοϊκότερους όρους θα σας κάνει πιο τολμηρούς. Κινηθείτε ανάλογα και διεκδικήστε αυτά που σας ανήκουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η προσωπική σας ζωή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για το άγχος σας. Χαλαρώστε και μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας με τον σύντροφό σας στις δύσκολες στιγμές. Οι αναμνήσεις από το παρελθόν θα έρθουν σήμερα και θα σας κατακλύσουν.

ΙΧΘΥΕΣ: Βρείτε κάτι καινούργιο για να εμπλουτίσετε την καθημερινότητά σας, που θα σας κάνει να νιώσετε ασφαλείς σε αυτά που θα αναλάβετε, χωρίς να αφήσετε τον ενθουσιασμό σας να σας παρασύρει.