Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι που έζησα. Τα χρόνια που ο Κωστής Στεφανόπουλος ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήμουν γενικός γραμματέας στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Ετοιμάζαμε την καθιερωμένη γιορτή των κορυφαίων αθλητών της χρονιάς. Χτυπά το τηλέφωνο. Το σηκώνει ο τότε πρόεδρος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, μιλά για λίγο, το πρόσωπό του λάμπει από χαρά και λέει στον συνομιλητή του. Το ρωτάς;

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Γυρίζει και μου λέει με έκπληξη:

–Ήταν ο Μίμης Παπαπαναγιώτου, μου ζήτησε εάν γίνεται να έρθει ο Πρόεδρος στη γιορτή μας.

Όπου Μίμης Παπαπαναγιώτου ένας μεγάλος δημοσιογράφος της εποχής του που είχε ξεκινήσει από Αθλητικός Συντάκτης και έγινε από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Τότε ήταν Διευθυντής Τύπου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Κι όπου πρόεδρος ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας!

Πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο. Το μυαλό μας δεν είχε πάει ποτέ στο να καλέσουμε έναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα μας ζητούσε να έρθει ο ίδιος.

Ήρθε, μίλησε με τους βραβευμένους αθλητές, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ταλαντούχους που βραβεύει ο Σύνδεσμος και μας αποκάλυψε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι κι αυτός αθλητής αφού κάνει ποδηλασία.

Από τότε ερχόταν κάθε χρόνο στη γιορτή δίνοντας όχι μόνο λάμψη, αλλά και αξία στις βραβεύσεις αφού βράβευε τον καλύτερο κάθε χρονιάς.

Έφυγε τέτοια μέρα (20/11) το 2016 στα 90 χρόνια του αφού για δέκα χρόνια απόλαυσε την αγάπη του κόσμου ως ανώτατος άρχων. Τόσο αγάπη που δεν απόλαυσε ως πολιτικός όταν αποφάσισε να ηγηθεί κόμματος και να εφαρμόσει τις ιδέες του.

Ίσως είναι ο πρώτος Πρόεδρος που έχασε το… επώνυμό του μπαίνοντας στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τους περισσότερους έγινε ο Κωστής. Δεν ήταν στο πρωτόκολλο, αλλά υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα από τις τυπικότητες. Υπάρχει η αναγνώριση του κόσμου. Στα καφενεία, στα ταξί, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν χωρίς τυπικότητες καταλαβαίνεις το εάν είναι αγαπητός ένας πολιτικός. Ο κόσμος αυτό που του στέρησε πολιτικά του το ανταπέδωσε και με το παραπάνω στο τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αποκαλώντας τον απλά Κωστή.

Θα μπορούσε να κλείσει την πολιτική του καριέρα ως αρχηγός κόμματος, της ΔΗΑΝΑ που αποδοκιμάστηκε από το εκλογικό σώμα. Κι όμως ήρθε ο Αντώνης Σαμαράς να τον προτείνει για Πρόεδρο το 1995, να τον αποδεχτεί ο Κώστας Σημίτης κι όχι μόνο να εκλεγεί, αλλά και να επανεκλεγεί με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία για δεύτερη πενταετία

Στη διάρκεια της θητείας του ξεπέρασε κι αυτές τις καλώς εννοούμενες αρμοδιότητές του υπερασπιζόμενος τα εθνικά θέματα. Κι ήταν τα λόγια που ήθελε να πει ο απλός άνθρωπος στους ισχυρούς του πλανήτη. Ίσως εκεί βρίσκεται και το γεγονός της λαϊκής αποδοχής. Οι 99 στους 100 από αυτούς που αποθέωναν δεν τον είχαν ψηφίσει ποτέ ως πολιτικό αρχηγό. Κάποιοι ίσως να τον είχαν ψηφίσει ως βουλευτή, αλλά δεν ήταν αποδεκτός μόνο στην Αχαΐα, την εκλογική του περιφέρεια στα χρόνια της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε όλη την Ελλάδα.

Δύο φορές έχασε την αρχηγία του κόμματος που υπηρέτησε, το 1981 από τον Ευάγγελο Αβέρωφ και το 1984 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το δικό του δημιούργημα η ΔΗΑΝΑ δεν κατάφερε να μεγαλώσει, αν και εκ των υστέρων όλοι παραδέχτηκαν ότι το κόμμα δεν προσέφυγε σε ακρότητες.

Είχε την τύχη παρά τα 90 χρόνια του να σκέπτεται, να δίνει συμβουλές, να μιλά. Λίγες ώρες κράτησε η προετοιμασία του για το μεγάλο ταξίδι, κι όταν αυτό έγινε σίγουρα λύπησε αρκετούς που αισθάνθηκαν ότι έφυγε ένας δικός τους άνθρωπος, ο Κωστής…

Γεννήσεις

1783: Γεώργιος Σίνας, τραπεζίτης, εθνικός ευεργέτης με βλαχική καταγωγή και ιδρυτής του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πέθανε στις 18 Μαΐου 1856.

1889: Έντουιν Χαμπλ, Αμερικανός αστρονόμος, από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου 1953.

1913: Κώστας Χούμης, ποδοσφαιριστής (επιθετικός) που αγωνίστηκε στον Εθνικό και στη συνέχεια έκανε μεγάλη καριέρα στη Ρουμανία. Πέθανε στις 20 Ιουλίου 1981.

1920: Κώστας Καπνίσης, συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος. Έγραψε τη μουσική σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Πέθανε στις 4 Ιουλίου 2007.

1923: Ναντίν Γκόρντιμπερ, Νοτιοαφρικανή συγγραφέας, πολιτικός, γνωστή και για τους αγώνες της κατά του Απαρτχάιντ. Το 1991 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε στις 13 Ιουλίου 2014.

1925: Ρόμπερτ Κένεντι, Αμερικανός πολιτικός, αδελφός του δολοφονημένου προέδρου Τζον Φιτζέραλντ. Δολοφονήθηκε και αυτός στις 6 Ιουνίου 1968.

1925: Μάγια Πλισέτσκαγια, Ρωσίδα χορεύτρια των Μπολσόι. Μεγάλωσε σε συγγενείς αφού οι γονείς της υπήρξαν θύματα των εκκαθαρίσεων του Στάλιν. Στα 80 χρόνια της χόρεψε στο Κρεμλίνο το Ave Maria. Πέθανε στις 2 Μαΐου 2015.

1942: Τζο Μπάιντεν, Αμερικανός πολιτικός, δικηγόρος. Διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ (2021-25) και αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-17)

1956: Μπο Ντέρεκ, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, σύζυγος του σκηνοθέτη Τζον Ντέρεκ από το 1974 έως τον θάνατό του (1998). Έγινε διάσημη με την ταινία 10.

1961: Γεράσιμος Γεννατάς, ηθοποιός και σκηνοθέτης.

1974: Μέμος Μπεγνής, ηθοποιός με πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες στο ενεργητικό του.

Θάνατοι

1910: Λέων Τολστόι (82 χρ.), Ρώσος συγγραφέας, από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.

1936: Χοσέ Αντόνιο Πρίμεο ντε Ριβέρα (33 χρ.), Ισπανός, ιδρυτής της ένοπλης ακροδεξιάς οργάνωσης φάλαγγα. Εκτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες έπειτα από δίκη που έγινε τρεις μέρες νωρίτερα.

1975: Φρανσίσκο Φράνκο (82 χρ.), Ισπανός στρατιωτικός, δικτάτορας από το 1939 έως το 1975.

1978: Τζόρτζιο ντε Κίρικο (90 χρ.), Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας και γλύπτης που γεννήθηκε στο Βόλο. Θεωρείται δημιουργός της «μεταφυσικής ζωγραφικής».

2012: Χρόνης Μίσσιος (82 χρ.), συγγραφέας αντιστασιακός, ακτιβιστής. Μεταπολιτευτικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του ΚΚΕ εσωτερικού και των Οικολόγων Πράσινων. Τα έργα του διακρίνονται από την οξύτατη κριτική στον δογματισμό της Αριστεράς.

2013: Κώστας Παπάζογλου (75 χρ.), ποδοσφαιριστής (επιθετικός) που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Παναιγιάλειο και Παναθηναϊκό. Με τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε το πρώτο τέρμα ελληνικής ομάδας σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση.

2016: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος (90 χρ.), δικηγόρος, πολιτικός. Πρόεδρος της Δημοκρατίας (1995-2005), ενώ νωρίτερα είχε ιδρύσει την ΔΗΑΝΑ (ΔHμοκρατική ΑΝΑνέωση) χωρίς επιτυχία. Βουλευτής επί σειρά ετών με την ΕΡΕ και την Νέα Δημοκρατία.